Verona. Aggredisce due agenti di Polizia: Arrestato ragazzo di 28 anni

I vicini di casa, intorno alle 4.00 di mattina, hanno chiamato la Polizia per segnalare musica ad alto volume e schiamazzi provenienti da un’abitazione di via Rivoli. Così, gli agenti delle Volanti sono intervenuti sul posto, come spesso accade, per verificare la veridicità della segnalazione e, eventualmente, per redarguire i disturbatori della quiete pubblica.

È così che ieri, alle prime ore dell’alba, i poliziotti sono riusciti ad intercettare A.D.S.D., ventottenne di nazionalità brasiliana, soggiornante irregolarmente in Italia dal 2018, anno in cui il Prefetto di Verona aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato.

Nell’abitazione in cui si stava svolgendo il “festino” notturno, gli agenti hanno identificato anche altri cittadini stranieri – questi tutti regolari – che, senza opporre resistenza, si sono sottoposti al controllo di Polizia. Il ragazzo di 28 anni, invece, dapprima barricatosi all’interno di una delle stanze dell’appartamento, ha aggredito gli agenti nel tentativo di sottrarsi alle verifiche in atto. Denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due operatori di volante intervenuti, colpiti da calci, morsi e graffi, sono, infatti, riusciti con difficoltà a trattenere il cittadino straniero e, durante la colluttazione, hanno subito lesioni giudicate guaribili, rispettivamente, in 7 e 5 giorni.

Il ventottenne brasiliano è stato trattenuto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa fino a questa mattina – data fissata per la celebrazione del rito direttissimo – per poi essere accompagnato in Tribunale dove il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha comminato la pena di 4 mesi di reclusione.