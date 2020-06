Verona. Aggredisce gli Agenti e viene arrestato dalla Polizia di Stato nella Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova

Un giovane nigeriano di 26 anni ieri, nel primo pomeriggio, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Verona Porta Nuova per aver aggredito due Agenti del Settore Operativo durante un controllo. Gli operatori sono intervenuti a seguito di una discussione nata tra il personale ferroviario e il cittadino straniero, il quale si rifiutava di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea prevista per i viaggiatori in partenza per i controlli “COVID-19”. L’uomo, pluripregiudicato, alla richiesta da parte degli agenti di fornire le sue generalità, si è opposto con calci, pugni e gomitate, mentre rivolgeva offese agli operatori. I poliziotti, che hanno tentato di accompagnarlo in ufficio, sono rimasti feriti, ma sono riusciti a bloccarlo. Gli agenti che hanno riportato traumi facciali, sono dovuti ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso e sono stati dichiarati guaribili in una settimana. L’arresto è stato convalidato in data odierna con rito direttissimo e il nigeriano è stato condannato. Nei confronti dell’uomo sono in corso accertamenti sul suo permesso di soggiorno, in quanto è risultato destinatario di un Ordine del Questore di Piacenza a lasciare il territorio a cui finora non avrebbe ottemperato.