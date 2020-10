Verona. Ancora bici rubate tra le vie del centro: la Polizia di Stato arresta due cittadini

Sono state immediatamente ritrovate le mountain bike sottratte ieri pomeriggio a due turisti tedeschi in Via Albere, presso il parcheggio dei camper.

A dare l’allarme intorno alle ore 14.00 sono stati i proprietari delle bici, che hanno richiesto l’intervento degli Agenti delle Volanti dopo aver constatato che le mountain bike agganciate sul retro del loro camper erano state rubate.

Immediatamente, gli Agenti hanno iniziato la ricerca dei velocipedi, individuando tempestivamente le due biciclette sottratte. A condurle, un marocchino 35enne e un tunisino 39enne, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale.

Al termine degli accertamenti i due cittadini stranieri, già gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sono stati arrestati per il reato di furto aggravato.

Il giudice, all’esito del giudizio direttissimo che si è svolto in mattinata, ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura del divieto di dimora nella Provincia di Verona.

Le mountain bike, del valore complessivo di duemila euro, sono state restituite ai legittimi proprietari presso gli Uffici della Questura, dove i due turisti si erano recati per denunciarne formalmente il furto.