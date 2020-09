Verona. Ancora bici rubate tra le vie del Centro. La Polizia di Stato cattura un ricettatore

È stato immediato il ritrovamento del velocipede rubato, ieri pomeriggio, in piazza Erbe.

La proprietaria ne aveva da poco segnalato il furto e gli agenti della Centrale Operativa della Questura ne stavano diramando la descrizione quando i poliziotti di quartiere hanno individuato la bicicletta. A condurla, un ventiduenne originario della Guinea Bissau residente nel veronese che, in tutta calma, stava transitando di fronte al Palazzo della Gran Guardia. Gli operatori di polizia hanno immediatamente fermato il giovane che ha negato di aver rubato il velocipede ed ha sostenuto, invece, di averlo appena acquistato da uno sconosciuto al prezzo di dieci euro, motivo per il quale è stato denunciato per ricettazione.

La bici è stata restituita alla legittima proprietaria che si trovava, al momento del ritrovamento, presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa per denunciarne formalmente il furto.