Verona, Barak rassicura i tifosi: “Sto benissimo, spero di tornare presto”

Il centrocampista ceco è risultato positivo al Covid-19: “Mi dispiace saltare le due gare con la Nazionale. Un abbraccio a tutti e abbiate sempre il sorriso”

VERONA – Dopo essere risultato positivo al Covid-19 a seguito ai test effettuati nel ritiro della Repubblica Ceca, Antonin Barak su Instagram tranquillizza i tifosi del Verona così: “Un messaggio per tutti, state sereni – esordisce il centrocampista ex Udinese – Sto benissimo e non sento niente. Mi dispiace tanto di non poter essere con la nazionale per le prossime due partite contro Israele e Scozia. Ritornerò presto in campo con una grande forza! Un abbraccio a tutti. E sempre con il sorriso. Forza Hellas!”.

Fonte Il Corriere dello Sport