Verona. Cittadinanza Onoraria al Capo della Polizia

Domani il Sindaco del Comune di Torri del Benaco conferirà l’onorificenza.

Domani pomeriggio, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, riceverà dal Sindaco del Comune di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, la Cittadinanza Onoraria. La consegna dell’onorificenza, che avrà luogo presso l’Auditorium San Giovanni, alle ore 15.30, è stata fortemente voluta come segno di riconoscimento per l’attenzione dimostrata dalla Questura di Verona nell’accogliere anche le esigenze della popolazione residente sulla sponda veronese del lago di Garda.

Com’è noto, il Comune di Torri del Benaco ha sviluppato e rafforzato nel tempo un rapporto di fiducia e stretta collaborazione con la Polizia di Stato, dando la possibilità ai cittadini di poter usufruire in modo più agevole di alcuni rilevanti servizi erogati dalla Questura; circostanza, quest’ultima, che ha consentito al Comune stesso di avviare, per primo tra i comuni lacustri, l’apertura di uno sportello amministrativo dedicato esclusivamente al rilascio dei passaporti.

I risultati raggiunti hanno motivato ad adottare una decisione così importante come quella del conferimento della Cittadinanza Onoraria nei confronti del più alto rappresentante della Polizia di Stato sul territorio nazionale, quale riconoscimento per l’attività svolta: un simbolo, dunque, profonda gratitudine.

In mattinata, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, dopo aver rivolto i saluti istituzionali al Prefetto e al Sindaco, raggiungerà l’Aula Magna “Giuseppe Cimarrusti” della Questura di Verona, dove incontrerà il personale in servizio, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e i parenti delle vittime del dovere: sarà l’occasione per rinnovare la sua vicinanza agli uomini e alle donne della Polizia di Stato che, giornalmente, si adoperano per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica sul territorio.