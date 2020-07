Verona. Colto sul fatto il “Lupin” della stazione

Gli investigatori della Polizia Ferroviaria del Compartimento di Verona, costantemente impegnati nella prevenzione dei reati, considerato anche l’aumento dell’affluenza di viaggiatori nelle stazioni dopo lockdown, nel pomeriggio di ieri, hanno colto in flagranza un attempato “Lupin”, P.A. di 68, il quale aveva ben pensato di impossessarsi furtivamente di circa 20 CD musicali da un negozio della stazione .

I poliziotti in borghese, che avevano notato l’individuo in atteggiamenti sospetti, sono intervenuti bloccando l’uomo che, dopo aver occultato la merce in una borsa, si stava dando alla fuga.

Recuperata la refurtiva, gli agenti l’hanno riconsegnata al responsabile dell’attività commerciale, accertando che l’autore del furto era in possesso di altri beni trafugati da un altro esercizio presente nello stesso scalo ferroviario.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di verificare che lo stesso uomo, negli ultimi mesi, si è reso responsabile di altri furti perpetrati all’interno degli esercizi presenti nella stazione e nelle immediate vicinanze.