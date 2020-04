Verona e Provincia. L’elenco delle edicole che consegnano il giornale a casa e di tutte quelle aperte

In questi giorni di doverose limitazioni per il coronavirus, le edicole sono state individuate dal Governo come servizio fondamentale, perché garantiscono il diritto all’informazione di tutti i cittadini. A loro va anche il ringraziamento di noi giornalisti, consapevoli dell’importanza del loro servizio in un momento così difficile.

TUTTE LE EDICOLE APERTE

BENINI LAURA PIAZZA CORRUBIO VERONA

PORTA NUOVA 55 CORSO PORTA NUOVA,55 VERONA

ROSSI LUCA VIA M.D’AZEGLIO 13/A VERONA

CHIRI PIETRO CORSO PORTA PALIO 35 VERONA

ZANOTTI SILVIO VIA MARCONI, 26 VERONA

EDICOLA CERETTA GINO VIA DEGLI ALPINI 1 VERONA

BIANCO LUCIANA STR.PORTA PALIO, 74/A VERONA

BTF VIA PALLONE, 7 VERONA

BOLLA ANDREA VIA GIBERTI 18 VERONA

TAURINO ANDREA VIA BENGASI, 18 VERONA

BISTAFFA EMANUELE VIA B.ZAMPIERI, 16 VERONA

SIGNORINI SIMONE VIA MARSALA, 2/C VERONA

MEZZARI NICOLO’ VIA M.TODESCHINI, 35 VERONA

CARRARA EMANUELA & C. SAS VIA PIEVE DI CADORE 12/C VERONA

GENTILE MASSIMO P.LE ARISTIDE STEFANI, 4 VERONA

GIANFREDA MASSIMO VIALE NINO BIXIO 4/D VERONA

FLAUTO GIOVANNA VIA MARSALA, 58/D VERONA

EDICOLA NICOLA VIA CESARE ABBA, 13/H VERONA

FILIPPINI CLAUDIO L.GO CA’ DI COZZI 36 VERONA

TENUTI ROMEO VIA G.MAMELI 138 VERONA

I.P. GROUP SAS PIAZZALE VITT.VENETO 2 VERONA

GUARINO WALTER VIA G.MAMELI 82/C VERONA

SERRA NICOLETTA VIA INTER.ACQUA MORTA, 84 VERONA

FIORATTO MAURIZIO VIA S.NAZARO 9/A VERONA

PELOSATO GIANNI PIAZZA ISOLO 5/B VERONA

BOLESANI MATTEO VIA XX SETTEMBRE 42/B VERONA

GRIGOLI ROBERTO VIA G.CARDUCCI 4 VERONA

CANIATO ELENA VIA MURO PADRI, 1/E VERONA

GRAZIOLI GIOVANNI VIA S.PAOLO, 19/D VERONA

GIANESINI LUISA PIAZZA XVI OTTOBRE N.1 VERONA

CERADINI ALESSANDRO L.GE PORTA VITTORIA, 23/A VERONA

BAR S.STEFANO SNC VIA S.STEFANO 4 VERONA

PEZZO MARCELLINO VIA CANTARANE, 6/A VERONA

SARTORI MARCO LUNGADIGE RE TEODORICO 8 VERONA

L.D. SERVIZI S.R.L. P.LE OLIMPIA, 1/A VERONA

SCANDOLA FIORENZO VIA CROCE BIANCA, 11 VERONA

PARENTI ALBERTO P.ZZA MARINAI D’ITALIA, 2 VERONA

PALLADIO EDICOLA VIA PALLADIO, 42 VERONA

ANNECHINI GIUSEPPE VIA ARCHIMEDE 70 VERONA

PEDROTTI RENZO STRADA PER ARBIZZANO, 10 VERONA

MORANTE UGO CORSO MILANO 22 VERONA

DAMA SNC VIA PANCALDO 1/B VERONA

FRANCHETTO STEFANO VIA LUCANIA,2 VERONA

EDICOLA SAN ZENO VIA CENTRO 110 A VERONA

BENINI DAVIDE VIA MANTOVANA 10 VERONA

VIGILANTE VALENTINO VIA TOMBETTA, 33 VERONA

BIONDANI ANDREA VIA G. DEL CARRETTO, 20/C VERONA

BELTRAME LUCIA VIA TOMBETTA 134/A VERONA

CORRADINI WALTER VIA SCUDERLANDO, 98 VERONA

CATALDI NICOLA VIA S. GIACOMO, 2 VERONA

TAGLIAFIERRO BARTOLOMEO VIA O. CACCIA, 3/A VERONA

MENINI DANIELE CORSO VENEZIA 3/A VERONA

RIOLFI ROBERTO VIA MONDADORI 2 VERONA

MERUZZI GIANLUCA VIA A.PISANO 52 VERONA

BRAGANTINI CORRADO VIA L.LIGABO’ 6/D VERONA

D’AVINO ANGELA VIA C. BETTELONI 26 VERONA

GALDIOLO FRANCESCO VIA CIPOLLA 32/D VERONA

BENETOLO MARCO VIA G. CAMPAGNA, 25 VERONA

OLIVI MARIO P.TTA ISOTTA NOGAROLA 16 VERONA

MICHELON PATRIZIA VIA MONTORIO 35 VERONA

FERRARI SARA VIA F.ROSA MORANDO, 25 VERONA

CARTOLIB.LO SCRITTOIO snc di P.ZA BUCCARI 2/C MONTORIO VERONA

AMBROSI CARLA VIA COL. FINCATO 47 VERONA

AVESANI FABRIZIO VIA G. GALILEI, 37 VERONA

GIBIN MIRKO VIA UNITA’ D’ITALIA, 196 VERONA

SOC.G.V. VIA M. DELLA TORRE 21/23 VERONA

IL QUADRIFOGLIO VIA SCUDERLANDO, 350 VERONA

LEONARDI ADRIANO VIA ANTONIO CERNISONE 6 VERONA

CITTERIO FRANCESCO CORSO CAVOUR 23 VERONA

GIRIMONDO DAVIDE LUNGADIGE RUBELE, 1 VERONA

PERANTONI VIRNA VIA A.MASSALONGO, 3/A VERONA

SBARDELLINI STEFANO VICOLO S.NICOLO’, 9 VERONA

IL PUNTO INFORMATIVO VIC. S. TOMASO APOSTOLO VERONA

PETRONILLI ENRICO VIA ROMA 7/B VERONA

RUZZANTE GIANNI C.SO PORTA BORSARI VERONA

BRA s.a.s. PIAZZA BRA’ 8 VERONA

FIORATO EMANUELE & C. SAS VIA CAPPELLO 43 VERONA

RIZZI MARCO VIA MARIN FALIERO 21 VERONA

ADAMI CLAUDIA VIA LEONI 15 VERONA

CALOI ROBERTA VIA MARIN FALIERO 10 VERONA

ZUANAZZI ROBERTO VIA E.GIRARDI, 15/A VERONA

GOTTARDI FILIPPO VIA SCUDERLANDO 182 VERONA

VALENTE CLAUDIA PIAZZA GIOVANNI XXIII 4 VERONA

BOMBIERI NICOLA VIA BASSONE 46 VERONA

BORGO SANTA CROCE VIA VERDI 7/A VERONA

GUERRA ANDREA VIA BACCHIGLIONE 8/A VERONA

CERCHIO DELLA LUNA VIA CAMOZZINI, 16 VERONA

BONIZZATO MATTIA STRAD.S.LUCIA 75 VERONA

ZANOLLO MAURO VIA DEI LAMBERTI,31 VERONA

FRANCHINI DAVIS VIA OLIVE’, 30/C VERONA

MONTINI MASSIMO VIA DOLOMITI, 41 VERONA

PERBELLINI LUCIO VIA LONGHENA,29/C VERONA

BENDAZZOLI VALERIA VIA PIETRO SGULMERO 25/A VERONA

ROSSIGNOLI TATIANA VIA VIGASIO, 61 VERONA

OLIOSI MANUEL P.ZZA ANGELO RIGHETTI, 13 VERONA

GIOCA E VINCI VIA BASSO ACQUAR,33 VERONA

KANTAR MEDIA s.r.l. VIA A.DOMINUTTI, 20 VERONA

SARTORI LORETA VIA MANTOVANA, 170 VERONA

SAN LORENZO D.M.E VIA SEVERO TIRAPELLE snc VERONA

AURORA EDICOLA E CARTOL. VIA VENTIQUATTRO GIUGNO 6 VERONA

CAZZADOR NICOLO’ VIA SAN MARCO 55 VERONA

STOPPA CATIA VIA PIETRO ZAGATA 1/A VERONA

ADAMI MARISA VIA URBANO III, 20 VERONA

MALAMAN ADELCHI VIA DELLA LIBERTA’ 28 VERONA

TAGLIARO FABIO LARGO MARZABOTTO 32 VERONA

BETTOJA ALESSANDRO VIA S.ELISABETTA, 6/A VERONA

RECCHIA ROBERTINA VIA PALAZZINA,170 VERONA

BAULI GRILL SRL VIA DEL PERLAR 2 VERONA

GD M.S.SRL C/O PAM VIA IV NOVEMBRE VERONA

GD M.S.SRL C/O ASPIAG VIA D. MANIN 7 VERONA

GD M.S.SRL C/O INTERSPAR ADIGEO VIA DELLE NAZIONI 1 VERONA

GD M.S.SRL ALVER FRUG. VIA ULDERICO MAROTTO 37 VERONA

GD M.S.SRL BREMA SRL VIA COLONELLO FINCATO VERONA

BAR ALLE GHIAIE SAN GIOVANNI LUPATOTO 28 VERONA

B&B HOTEL VIA ENRICO FERMI 13B VERONA

GD M.S.SRL COLMARK VIA TEVERE VERONA

GD M.S.SRL C/O EUROSPAR VIA DA MOSTO ANG.VIA EMO VERONA

GD M.S.SRL ESSEL.FINC. VIA COLONNELLO FINCATO VERONA

GD M.S.SRL ESS.C.MILANO C.SO MILANO VERONA

GD M.S.SRL ESS.V.LE LAVORO VIALE DEL LAVORO VERONA

GD M.S.SRL MAXI-DI LEGN. VIA LEGNAGO VERONA

GD M.S.SRL SVAL SRL VIA CA’ DI COZZI 45/A VERONA

TABACCHERIA CAUCCHIOLI VIA SPAZIANI 12 VERONA

TABACCHERIA PORTOFRANCO VIA UNITA’ D’ITALIA 272/A VERONA

SOFFIA MONICA PIAZZA DEL PORTO (PARONA) VERONA

CALIARI TERESA VIA SOMMACAMPAGNA 18 DOGANA VERONA

CREMONINI PAOLA VIA POZZO DELL’AMORE, 26 AFFI

Orvea SpA VIA PASCOLI 10 AFFI

TURATO ROBERTA LOC. CANOVE 1/2 AFFI (INT.CENTRO COMM)

CIOCCHETTA SANDRA VIA ROMA, 48/B ALBAREDO D’ADIGE

FERRANTE LORETTA VIA L. BASSANI 8 ALPO DI DOSSOBUONO

IOSARDI LORENZO PIAZZA MUNICIPIO, 16 ANGIARI

BERNARDINELLI SNC VIA S. FRANCESCO,48 ARBIZZANO

MARCHI ROBERTO VIA VALPOLICELLA 11 ARBIZZANO

DONA’ FEDERICA VIA COOPERAZIONE,12 ARBIZZANO (NEGRAR)

BENVENUTI BARBARA VIA S. MICHELE, 19 ARCE’ – PESCANTINA

IL TAMBURINO P.ZZA POGGI 27 ARCOLE

TUTTOVIDEO s.n.c. di VIA NOGAROLE 5 ARCOLE

MENEGHELLO OLGA VIA BELLE ARTI 36 ASPARETTO DI CEREA

TAGLIAPIETRA CHIARA VIA G.MARCONI, 19 BADIA CALAVENA

MENEGHELLI S.A.S. VIA ARENA 23 BAGNOLO DI NOGAROLE ROCCA

CORRADINI G.& C. SAS PIAZZA MATTEOTTI,30 BARDOLINO

TABACCHERIA MIRABELLO VIA MIRABELLO 16/A BARDOLINO

CORRADINI GIANLUIGI BORGO CAVOUR, 41 BARDOLINO

DANESE ALBERTO VIA G. MARCONI 51/A BELFIORE

GIAROLI MARA VIA BIONDE, 515 BIONDE DI SALIZZOLE

PRESA FRANCO VIA VILLA 75 BOLCA

CAMPAGNARI FLAVIO VIA TRIESTE,45 BONAVIGO

BERSAN SABINA VIA OBERDAN, 71/72 BONFERRARO

BRIAN RAISSA VIA BOSCO, 1 BOSCO DI SONA

IL GIORNALAIO PIAZZA BORGO,7 BOSCOCHIESANUOVA

IL PASSATEMPO VIA ROMA,1/A BOVOLONE

BARCA LORENA LUCIA E PIAZZA SCIPIONI BOVOLONE

POZZANI FABRIZIO VIA MADONNA,126 BOVOLONE

IL FOLLETTO SAS VIA S. PIERINO 76 BOVOLONE

SAVINO GIUSEPPA VIA CAVAZZA 16 BOVOLONE

GD M.S.SRL ALVER SRL VIA SAN PIERINO BOVOLONE

PIGHI ROBERTO VIA C.COLOMBO,16 BRENZONE

PICCOLI PIO VIA SA. G. IN MONTE 33 BREONIO

DAL BOSCO CRISTINA VIA S.STEFANO,38 BROGNOLIGO

CARTOLIBRERIA WALLY VIA MAZZINI 42 BUSSOLENGO

TACCONI ALESSIO VIA GARDESANA,77 BUSSOLENGO

EREDI ROSSI CLAURO SAS LOC. FERLINA BUSSOLENGO

FANTIN PAOLA VIA I^ MAGGIO, 41 BUSSOLENGO

TASSINI CESARINA PIAZZA DELLA VITTORIA 40 BUSSOLENGO

TMK snc di Fasoli Andrea e C. VIA VERONA BUSSOLENGO

GD M.S.SRL C/O AUCHAN LOC. FERLINA BUSSOLENGO

IL TEMPO DELLE MELE VIA PIEMONTE, 62 S.VITO (BUSSOLENGO)

RECCHIA FABIO PIAZZA ROMA, 22/B BUTTAPIETRA

LEONE ANTONIO PIAZZA IV NOVEMBRE 30 BUTTAPIETRA

BONINSEGNA SABRINA VIA CROCE, 128 CADEGLIOPPI

FILIPPI SIMONE LUIGI VIA BELFIORE,55 CADIDAVID (VERONA)

CALUZZI SRL (in liquid.) P.ZA OLINTO MARCOLUNGO,13 CALDIERO

GD M.S.SRL C/O DIVER VIA DEL LAVORO CALDIERO

SUPERMERCATI GRISI VIA VICENZA 9 CALDIERO

BARCA ANTONIO VIA VERONA 26A CALMASINO

GASPARINI VITTORIO BORGATA CALURI 16 CALURI VILLAFRANCA

LAZZARI PATRIZIA PIAZZA S.MARCO 17 CAPRINO VERONESE

PIVATELLO DAVIDE VIA DON Q.MAESTRELLO,15 CARPI VILLABARTOLOMEA

CORTESE ANGELO PIAZZA DELLA VITTORIA 23 CASALEONE

GENNARI ANDREA VIA S.GIOVANNI BOSCO 14 CASALEONE

DE MARTINI FOSCA PIAZZA DEL POPOLO 46 CASALEONE

BORSARINI SOFIA VIA CASELLE, 130 CASELLE DI NOGARA

PERINA ROBERTO VIA SCUOLE 71 CASELLE SOMMACAMPAGNA

GIOACHINI LAURA VIA ROMA,40 CASELLE SOMMACAMPAGNA

PRANDINI DANIELE VIA S. CARLO 1 CASSONE DI MALCESINE

CANTON NICOLETTA VIA D. ALIGHIERI, 75 CASTAGNARO

BASSETTO PAOLA VIA DANTE ALIGHIERI,25 CASTAGNARO

MIRANDOLA FABIO VIA CAVOUR 23 CASTEL D’AZZANO

SAGGIORO E MENEGUZZI SNC PIAZZA VIOLINI NOGAROLA CASTEL D’AZZANO

TAB.EDICOLA “AL CASTELLO” VIA MARCONI 80 CASTEL D’AZZANO

TEDESCO MICHELE VIA DON F. ANGELERI, 3 CASTELLETTO BRENZONE

BACCARO LISA VIA ROMA 35 CASTELNUOVO DEL GARDA

IL PUNTO DI COPPINI M. VIA UMBERTO I` CASTELNUOVO DEL GARDA

GD M.S.SRL C/O FAMILA VIA CAMPANELLO N. 1/A CASTELNUOVO DEL GARDA

GD M.S.SRL GARDA SUP. VIA STAZIONE 10 CASTELNUOVO DEL GARDA

BONOMETTI GIUSEPPE P.ZZA VITTORIO VENETO, 20 CASTION VERONESE

RUZZENENTI SARA VIA VITTORIO VENETO 48 CAVAION VERONESE

CARTOLERIA GRAND PRIX VIA POZZO DELL’AMORE 56 CAVAION VERONESE

EL GIORNALAR VIA XX SETTEMBRE, 91 CAVALCASELLE

SCUDELLARI PAOLO PIAZZA G.MATTEOTTI N.42 CAZZANO DI TRAMIGNA

PAOLO ANDREETTO & C.SAS VIA COSTEGGIOLA 42 CAZZANO DI TRAMIGNA

FLORIO GABRIELLA PIAZZA S.ZENONE, 15 CELLORE D’ILLASI

TORRESANI ANDREA VIA PARIDE DA CEREA, 7 CEREA

TAB.ED.GIORGIA & PAOLO VIA S.VITO, 31 CEREA

DUSI MARA VIA G. PASCOLI 13 CEREA

ARZENTON FILIPPO VIA XXV APRILE, 94 CEREA

TABACCHERIA EDICOLA SONIA VIA XXV APRILE, 11 CEREA

GD M.S.SRL MAXI-DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE CEREA

SUPERMERCATI TOSANO VIA CALCARA 47 CEREA

IL CARTOLAIO VIA LESSINI, 11 CERRO VERONESE

MANCINI LAURO VIA G. LEOPARDI 32 CHERUBINE DI CEREA

DE MARCHI SABRINA VIA AEROPORTO BERARDI 86 CHIEVO

GRANI FABIO PIAZZA POZZO 14 COLA’ DI LAZISE

ENIGMA EDICOLA & LIBRERIA P.ZZA DEL MAMDAMENTO 41 COLOGNA VENETA

TAB.RICEV.EDICOLA MARA PIAZZA MAZZINI 35 COLOGNA VENETA

GD M.S.SRL FAMILA NUO. VIALE DEL LAVORO 1 COLOGNA VENETA

PERLATI MILENA VIA N.NOBILE, 1/C COLOGNOLA AI COLLI

DE FANTI MASSIMO VIA CAPITELLO, 46 CONCAMARISE

CANTERI EMANUELE PIAZZA CINQUE CORTI CORBIOLO

SCANNAVINI MARIA VIA DANTE ALIGHIERI,48 CORREZZO

MOLINARI RODOLFO VIA CAMPAGNOLE, 30 CORRUBIO NEGARINE

FEDRIGO CRISTINA VIA DELLA REPUBBLICA,17 COSTERMANO

NANNI S.R.L.S. STRADONE DE GASPERI, 31 DOMEGLIARA

BETTIO PATRIZIA VIA STAZIONE 19 DOSSOBUONO

GASPARINI ALBERTO VIA CAVOUR,57 DOSSOBUONO

CAFFE’ DOLCI COSE VIA V. EMANUELE 49 ERBE’

ZAMPIERI MILENA VIA ROMA 2 ERBEZZO

CONA MANUELA P.ZA EUGENIO DI SAVOIA 19 FOSSE

LUCCHI LJETZAN DI LUCCHI VIA DI SOPRA ,69 FRAZ.GIAZZA-SELVA DI PROGNO

BRAGGIO GIUSEPPE VIA DOLOMITI FRAZ.MARCHESINO – BUTTAPIETRA

FEDRIGO FRANCO VIA PONTE SCRIVAN, 43 FUMANE

TABACCHERIA PONTESEL VIA MONTE BALDO, 101 GARDA

PAROLINI ANGELA VIA DELLA LIBERTA’ 2 GARDA

LA BOTTEGA SAS VIA SAN BERNARDO 5 GARDA

BENETTON ANDREA VIA ROMA,33 GREZZANA

MUGNAI SERGIO VIALE DELL’INDUSTRIA 7 GREZZANA

DAL CORSO LUCA VIA E. DA PORTO GREZZANA

FRANCHI PIERGIORGIO VIA UNGHERIA, 9 ILLASI

EREDI DI VIVIANI GIOVANNI VIA CAPOVILLA 2 ILLASI

FACCIOLI SONIA VIA CAVOUR, 20/C ISOLA DELLA SCALA

PADOVANI MARCO VIA DEGLI EMILI 38 ISOLA DELLA SCALA

GD M.S.SRL ISOLA D.S. VIA ROMA ISOLA DELLA SCALA

ZANONCELLO LAURA VIA ROMA, 151 ISOLA RIZZA

BENINI GABRIELLA S.R.L. VIA BELFIORE, 10/B LAVAGNO

GUARINON CRISTIANO VIA FONTANA 50 LAVAGNO

DE ANGELI GIOVANNI VIA ALBARELLO,14 LAZISE

DONINI MICHELE VIA M.MINGHETTI 8 LEGNAGO

LA MATITA S.N.C. VIA CASETTE 45 LEGNAGO

CHINAGLIA ROMINA CORSO DELLA VITTORIA, 26 LEGNAGO

CARRIROLO CRISTINA VIA VERONA, 16 LEGNAGO

ZANELLA ELENA VIA FRATTINI 30 LEGNAGO

EDICOLA S.N.C. PIAZZA GARIBALDI, 12 LEGNAGO

AZIMUT S.A.S. VIA DUOMO, 28 LEGNAGO

AMBROSO MATTEO VIA ROMA, 22 LEGNAGO

TABACCHERIA MA DI BURATO MONIA VIA MATTEOTTI, 42 LEGNAGO

DI VITO CARLO VIA ROVIGO 123 LEGNAGO

AL TORRIONE di FANTON L. PIAZZA LIBERTA’, 21 LEGNAGO

MENEGOLO EMANUELA P.ZZA ETTORE RIELLO 7 LEGNAGO

RAISA VALENTINA V.LE REGINA MARGHERITA 17 LEGNAGO

GD M.S.SRL LEGNAGO VIA PICCINATO 1 LEGNAGO

GD M.S.SRL BOVOLONE SRL VIA MATTEOTTI 18 LEGNAGO

CASTIONI SERGIO VIA CAO PRA’,28 LUGAGNANO

BANTERLA LORIS VIA MANCALACQUA, 31 LUGAGNANO

DELAI GIOVANNI E FIGLIO VIA CENTRO,6 LUGO DI GREZZANA

TURRINI NICOLETTA VIA PIOPPA, 33 MACCACARI

BROGLIA GIANCARLO VICOLO CASELLA, 1 MALCESINE

GD M.S.SRL ASPIAG SERV. VIA GARDESANA CENTRO N.40 MALCESINE

TERAZZAN COSETTA P.ZA PADRE O.MANTOVANI 5 MENA’ DI CASTAGNARO

PITTONDO FAUSTO VIA A.ALEARDI,6 MEZZANE

CALEARO SERGIO VIA ROMA 64 MINERBE

DE BIASI ROBERTO PIAZZA UMBERTO I,28 MONTECCHIA DI CROSARA

BOGONI PATRIZIA VIA PERGOLA 10 MONTECCHIA DI CROSARA

FERRO LUIGI VIA DANTE 2 MONTEFORTE D’ALPONE

EDICOLA CARTA SHOP VIA C.BON BRENZONI, 21 MOZZECANE

BOOKY s.n.c. VIA PIO X N.5 NEGRAR

COOP.ACLI BRESC.G.AGAZZI VIA DON SEMPREBONI 5 NEGRAR

NICOLIS STEFANO PIAZZA VITT.EMANUELE,60 NEGRAR

GD M.S.SRL SUP.FIUMI LOC. PONTE SAGA NEGRAR

CARTOLERIA CONTI s.n.c. VIA DEGLI ALPINI, 5 NOGARA

IL CHIOSCO PIAZZETTA FRANCESCHETTI,1 NOGARA

CHAUDHRY JAGDEEP VIA ROMA 78 NOGAROLE ROCCA

ILARY CAFFE’ VIA ALDO MORO,31/A OPPEANO

MENEGATTI GIOACCHINO & C.snc VIA ROMA 112/A OPPEANO

DOLCI CLAUDIO VIA OSPEDALETTO 105/A OSPEDALETTO

RUSSO DENIS VIA PESCHIERA, 44 PACENGO

VILLABONI ANNA MARIA VIA IV NOVEMBRE 26 PALAZZOLO

CAVATTONI LEONE VIA ROMA 45 PALU’

BUIO IRENE PIAZZA CARLO ALBERTO, 33 PASTRENGO

SPERI ELIANA VIA CAMPOSTRINI,18 PEDEMONTE

CARTOLERIA ARIANNA PIAZZA BOLISANI 6 PELLEGRINA DI ISOLA SCALA

FIORINI & FIORINI sas VIA ABETONE 53 PELLEGRINA DI ISOLA SCALA

SALVARO GIANCARLO VIA BRENNERO, 163 PERI

VANTINI ALESSANDRO VIA DI MEZZO 4 PERZACCO DI ZEVIO

BERZACOLA MARIA CRISTINA VIA PONTE, 146 PESCANTINA

ARCOBALENO di COLPINI SNC VIA C.A. DALLA CHIESA, 9 PESCANTINA

COZZUTO ROSA TAB.VIA FRASSINO,8 PESCHIERA DEL GARDA

GD M.S.SRL EUROSPAR TANGENZIALE ESTERNA 3 PESCHIERA DEL GARDA

GD M.S.SRL CONAD PESC. NUOVA TANGENZIALE N.4 PESCHIERA DEL GARDA

DANZI VERONICA VIA DELL’ARTIGIANATO 1 PESCHIERA DEL GARDA-BROGLIE

GIRAMONTI PATRIZIA VIA NEGRELLI, 13 PESINA

MAME’ DI BONETTI RITA VIA PIAVE,3/A PIZZOLETTA DI VILLAFRANCA

MAGRELLA CRISTINA VIA POIANO,43 POIANO

SUPER. GRISI S.R.L VIA POIANO 141 POIANO

ISOLANI DANIELE VIA PONTE N.21 PONTON

SALI E TABACCHI MANTOVANI VIA ZANARDELLI 13 PORTO DI BRENZONE

SEGALA NICOLA VIA PRINC.UMBERTO 3 PORTO DI LEGNAGO

COSTANTINI PIERGIOVANNI VIA SCARSELLINI, 46 PORTO DI LEGNAGO

GD M.S.SRL C/O MAXI-DI VIA DEGLI ALPINI PORTO DI LEGNAGO

GELIO EROS LOC. MADONNA UVA SECCA POVEGLIANO

ZUCCHER VERONICA VIA BELVEDERE, 8 POVEGLIANO VERONESE

BACIGA ANGELO PIAZZA IV NOVEMBRE,9 POVEGLIANO VERONESE

BELLESINI ANDREA VIA D. CHIESA 55 POZZO

BIMBATO DAVIDE VIA CESARE BATTISTI 3/D POZZO

LA BOTTEGA DEL TABACCO VIA IX MAGGIO, 62 PRADELLE NOGAROLE ROCCA

BEOZZI STEFANO VIA ROMA 7 PRESSANA

ZIGGIOTTO IVANA VIA PROVA, 50/C PROVA DI SAN BONIFACIO

PERETTI RITA VIA VALPANTENA,83 QUINTO DI VALPANTENA

CRISTANELLI ANDREA PIAZZA DE GASPERI,78 RALDON

IL GRIFONE VIA DELLA VITTORIA 10 RALDON

S.A.M.SAS di Salvetti A. & C. VIA DON SCALA 29 RIVALTA DI BELLUNO BRENTINO

ANDREOLI FRANCESCO P.ZZA NAPOLEONE I, 26 RIVOLI VERONESE

CARTOLIBRERIA MERLINO VIA POIANI, 4/B RIZZA DI VILLAFRANCA

LA PIAZZETTA VIA ROMA, 11/B RONCA’

SELLE ORIANA VIA ROMA, 32/BIS RONCANOVA DI GAZZO

MENINI NICOLETTA VIALE VITT.VENETO,6 RONCO ALL’ADIGE

TURRA NICOLETTA VIA XX SETTEMBRE,33 RONCO ALL’ADIGE

PONTIROLI DANIELA FRANCES STRADONE RONCOLEVA’ 18 RONCOLEVA’ DI TREVENZUOLO

CORDIOLI VANNA VIA PRINCIPE AMEDEO 116 ROSEGAFERRO

AMBROSO STEFANO VIA ROMA 11 ROVERCHIARA

GARONZI VITTORIA P.ZZA V. EMANUELE, 27 ROVERE’ VERONESE

PIROCCA NICOLA VIA PONTE SINISTRA,3 ROVEREDO DI GUA’

RONCA MANUEL VIA IV NOVEMBRE 9 S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA

MARAI DAVIDE VIA CORGNANO, 40/B S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA

MAROGNA MARIA SILVIA VIA DON BENEDETTI,18 S.ANNA D’ALFAEDO

SIGNORINI LUCA VIA BELL’ITALIA 45 S.BENEDETTO

DEJAVU snc di Antolini C. VIA DON C. BIASI, 35 S.FLORIANO DI VALPOLICELLA

ZARAMELLA NADIA VIA CELA’, 5 S.GIORGIO IN SALICI

NUOVA CARTOLIB. IL PUNTO VIA CA ROSSE, 24/B S.GIOVANNI ILARIONE

ROSSETTO MANUELA VIA ROMA 6 S.GIOVANNI ILARIONE

PASI ETTORINA VIA PIAZZA, 58/E S.GREGORIO DI VERONELLA

CHEN RUYI VIA CASETTE 2 S.MARIA DI NEGRAR

ANDREOLI MARGHERITA VIA I MAGGIO,109 S.MARIA DI ZEVIO

FERRARI ROSA VIA TEN. GINO TURRI, 14 S.PERETTO DI NEGRAR

MORETTO ROBERTA PIAZZA G.MARCONI,69 S.PIETRO DI MORUBIO

FACCIOLI FIORENZO PIAZZA ROMA,16 S.PIETRO DI MORUBIO

REGINA’S DI POZZANI SERENA VIA V. VENETO 64 S.PIETRO DI MORUBIO

MAVER DI MIZZON MIRCO VIA INGELHEIM 5 S.PIETRO INCARIANO

GD M.S.SRL SUP.FIUMI VIA VALPOLICELLA 36 S.PIETRO INCARIANO

LA MELA VERDE di Galvan Lara PIAZZA DELLA VITTORIA, 10 S.STEFANO DI ZIMELLA

GIACOPUZZI FLAVIA VIA S.VITO,34 S.VITO DI NEGRAR

BAZAR LENOTTI S.A.S CONTRADA SAN ZENO 31 S.ZENO DI MONTAGNA

MORTARA MARCO VIA PONTE 2 S.ZENO DI MOZZECANE

TABACCHERIA SALIONZE VIA DEL GARDA,21 SALIONZE

RENOFFIO ANTONIO s.n.c. PIAZZA CASTELLO, 31 SALIZZOLE

BARCA GIORGIO VIA CAPRERA 1 SAN BONIFACIO

HEMMATI ARSALAN VIA MARCONI, 10/A SAN BONIFACIO

MINIATO STEFANIA VIA ROMA 68 SAN BONIFACIO

DAL DEGAN GASTONE VIALE TRIESTE 63 SAN BONIFACIO

SIRIO S.P.A. FRA’ CASTORO SAN BONIFACIO

GD M.S.SRL C/O MAXI-DI VIA VILLANOVA, 17 SAN BONIFACIO

TOIL S.P.A. VIA GAROFOLI, 282 SAN GIOVANNI LUPATOTO

AVOGARO MERCANTI SRL VIA ROMA 28/A SAN GIOVANNI LUPATOTO

FORNALE’ GIUSEPPE VIA GAROFOLI 75 SAN GIOVANNI LUPATOTO

FACCINCANI MARCO VIA IV NOVEMBRE, 33 SAN GIOVANNI LUPATOTO

SEMPREBON GIORGIO VIA 24 MAGGIO,52 SAN GIOVANNI LUPATOTO

VERDOLIN GABRIELLA VIA PORTO 114 SAN GIOVANNI LUPATOTO

GD M.S.SRL IPERGALASSIA VIA MONTE CRISTALLO SAN GIOVANNI LUPATOTO

GD M.S.SRL MAXI-DI VIA UGO FOSCOLO SAN GIOVANNI LUPATOTO

PIETROPOLI ANDREA VIALE DEL LAVORO, 43 SAN MARTINO B.A.

CART.EMME ERRE VIA BRENTA 15 SAN MARTINO B.A.

HEROUAL SIHAM VIA SERENA,39 SAN MARTINO B.A.

ORLANDI SUELLEN VIA S.ANTONIO,26 SAN MARTINO B.A.

BRACCO ALBERTO PIAZZA DEL POPOLO,14 SAN MARTINO B.A.

GOZZI PAOLO VIA PIAVE,61/A SAN MARTINO B.A.

CASTAGNA PATRIZIA VIA CARDUCCI 2 SAN MARTINO B.A.

CART.EDICOLA PIZZOLI VIA XX SETTEMBRE 33 SAN MARTINO B.A.

GD M.S.SRL ALVER SRL VIALE DEL LAVORO 47 SAN MARTINO B.A.

GD M.S.SRL INTERSPAR S.MARTINO VIA GUAINA 1 SAN MARTINO B.A.

GD MEDIA SERVICE SRL S.MARTINO C/O IPER SAN MARTINO B.A.

RAGUSO ANTONIO VIA GEN. ZAMBONI, 30 SANDRA’

GAROFOLO EMMA PAOLA VIA C.BATTISTI, 43 SANGUINETTO

BENASSI ANDREA C.SO C.BATTISTI N.210/212 SANGUINETTO

BOSCHI PAOLA VIA TRENTO 32 SELVA DI PROGNO

NUOVA PETER PAN SNC VIA BERTOLDI,27 SETTIMO DI PESCANTINA

BONTURI IDA VIA ROMA 31 SOAVE

CHEF EXPRESS S.p.A. A4 TORINO-TRIESTE DIR.TS SOAVE

CASTIONI GIORGIO VIA GIDINO 1 SOMMACAMPAGNA

CARTOLERIA DOLCI VIA DOSSOBUONO, 8 SOMMACAMPAGNA

VENTURI ELISA PIAZZA ROMA, 3 SONA

DA PRATI ALICE VIA CENTRO,12 SPIAZZI

D’ISCHIA MAURIZIO VIA TUBALDINI 14 STALLAVENA

ISALBERTI VERONICA VIA STRA’, 109 STRA’DI COLOGNOLA AI COLLI

VAIENTE DEBORAH VIA XXV APRILE 35B TARMASSIA DI ISOLA SCALA

PAST.GELATERIA DOLCI TENT. VIA BONVICINI, 51/53 TERRANEGRA

TABACCHERIA EDICOLA ROMA VIA ROMA 22 TERRAZZO

L’ANGOLO DEL GIORNALE VIA GARDESANA 39 TORRI DEL BENACO

SCARPATO LAURA CORSO D. ALIGHIERI, 63/65 TORRI DEL BENACO

RANCAN LUCIANA PIAZZA S.EGIDIO,32 TREGNAGO

MORDILLO S.A.S. VIA NASSIRYA, 15 TREGNAGO

COSTANTINI MARTINI MAURO P. BOLOGNESE TREVENZOLI 8 TREVENZUOLO

TOSI LISA VIA PROVINCIALE,15 VAGO DI LAVAGNO

ESPOSITO FRANCESCA VIA VAGHETTO, 8 VAGO DI LAVAGNO

LOMBARDI FRATELLI VIA GARDESANA,3 VAL DI SOGNO DI MALCESINE

LA SMORFIA VIA S.GIOVANNI BOSCO, 8 VALEGGIO SUL MINCIO

BALLARINI FRANCESCA VIA CADELOI, 23 VALGATARA

PERNIGO IVANA VIA SPINETTI 227 VALLESE

ZUPPINI ELENA VIA SPINETTI, 218 VALLESE

GAMBALONGA FRANCESCA VIA ROSSINI, 203 VANGADIZZA DI LEGNAGO

CAMPARA RICCARDO VIA LESSINIA, 11 VELO VERONESE

ONGARO ADRIANO VIA VENERA 75 VENERA DI SANGUINETTO

POLI GIOVANNA PIAZZA MARCONI, 55 VERONELLA

SABATELLI GIANFRANCO VIA LIBERTA’ 3 VERONELLA

MANU VIA RISORGIMENTO 3 VESTENANOVA

BENETTI LUANA VIA VITT. EMANUELE II, 48 VIGASIO

TREVISAN S.N.C. CORSO FRACCAROLI,110 VILLABARTOLOMEA

COLATO GRAZIANA VIA VILLAFONTANA 65 VILLAFONTANA

ZANCA NEW di VIA VILLAFONTANA 127 VILLAFONTANA

BELLESINI ELISABETTA P.ZZA PAPA GIOV.XXIII,2 VILLAFRANCA

TRE B SNC DI BENEDETTI VIA NINO BIXIO 200 VILLAFRANCA

GABRIELLI PAOLA VIA CUSTOZA N.32/A VILLAFRANCA

POLO MARIA RITA VIA POZZA N.7 VILLAFRANCA

CACCIATORI ALESSANDRO VIA MATTEOTTI, 1 VILLAFRANCA

GD M.S.SRL C.COMMERC. VIA BORGOBELLO 32 VILLAFRANCA

FENIX s.n.c. VIA S.G. DELLA PAGLIA, 23 VILLAFRANCA

ANTOLINI VALERIA VIA FORNI 2 VOLARGNE

BEIFIORI MARIA VIA ALTICHIERO,122 ZEVIO