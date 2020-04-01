Verona e Provincia. L’elenco delle edicole che consegnano il giornale a casa e di tutte quelle aperte

In questi giorni di doverose limitazioni per il coronavirus, le edicole sono state individuate dal Governo come servizio fondamentale, perché garantiscono il diritto all’informazione di tutti i cittadini. A loro va anche il ringraziamento di noi giornalisti, consapevoli dell’importanza del loro servizio in un momento così difficile.
TUTTE LE EDICOLE APERTE
BENINI LAURA PIAZZA CORRUBIO VERONA
PORTA NUOVA 55 CORSO PORTA NUOVA,55 VERONA
ROSSI LUCA VIA M.D’AZEGLIO 13/A VERONA
CHIRI PIETRO CORSO PORTA PALIO 35 VERONA
ZANOTTI SILVIO VIA MARCONI, 26 VERONA
EDICOLA CERETTA GINO VIA DEGLI ALPINI 1 VERONA
BIANCO LUCIANA STR.PORTA PALIO, 74/A VERONA
BTF VIA PALLONE, 7 VERONA
BOLLA ANDREA VIA GIBERTI 18 VERONA
TAURINO ANDREA VIA BENGASI, 18 VERONA
BISTAFFA EMANUELE VIA B.ZAMPIERI, 16 VERONA
SIGNORINI SIMONE VIA MARSALA, 2/C VERONA
MEZZARI NICOLO’ VIA M.TODESCHINI, 35 VERONA
CARRARA EMANUELA & C. SAS VIA PIEVE DI CADORE 12/C VERONA
GENTILE MASSIMO P.LE ARISTIDE STEFANI, 4 VERONA
GIANFREDA MASSIMO VIALE NINO BIXIO 4/D VERONA
FLAUTO GIOVANNA VIA MARSALA, 58/D VERONA
EDICOLA NICOLA VIA CESARE ABBA, 13/H VERONA
FILIPPINI CLAUDIO L.GO CA’ DI COZZI 36 VERONA
TENUTI ROMEO VIA G.MAMELI 138 VERONA
I.P. GROUP SAS PIAZZALE VITT.VENETO 2 VERONA
GUARINO WALTER VIA G.MAMELI 82/C VERONA
SERRA NICOLETTA VIA INTER.ACQUA MORTA, 84 VERONA
FIORATTO MAURIZIO VIA S.NAZARO 9/A VERONA
PELOSATO GIANNI PIAZZA ISOLO 5/B VERONA
BOLESANI MATTEO VIA XX SETTEMBRE 42/B VERONA
GRIGOLI ROBERTO VIA G.CARDUCCI 4 VERONA
CANIATO ELENA VIA MURO PADRI, 1/E VERONA
GRAZIOLI GIOVANNI VIA S.PAOLO, 19/D VERONA
GIANESINI LUISA PIAZZA XVI OTTOBRE N.1 VERONA
CERADINI ALESSANDRO L.GE PORTA VITTORIA, 23/A VERONA
BAR S.STEFANO SNC VIA S.STEFANO 4 VERONA
PEZZO MARCELLINO VIA CANTARANE, 6/A VERONA
SARTORI MARCO LUNGADIGE RE TEODORICO 8 VERONA
L.D. SERVIZI S.R.L. P.LE OLIMPIA, 1/A VERONA
SCANDOLA FIORENZO VIA CROCE BIANCA, 11 VERONA
PARENTI ALBERTO P.ZZA MARINAI D’ITALIA, 2 VERONA
PALLADIO EDICOLA VIA PALLADIO, 42 VERONA
ANNECHINI GIUSEPPE VIA ARCHIMEDE 70 VERONA
PEDROTTI RENZO STRADA PER ARBIZZANO, 10 VERONA
MORANTE UGO CORSO MILANO 22 VERONA
DAMA SNC VIA PANCALDO 1/B VERONA
FRANCHETTO STEFANO VIA LUCANIA,2 VERONA
EDICOLA SAN ZENO VIA CENTRO 110 A VERONA
BENINI DAVIDE VIA MANTOVANA 10 VERONA
VIGILANTE VALENTINO VIA TOMBETTA, 33 VERONA
BIONDANI ANDREA VIA G. DEL CARRETTO, 20/C VERONA
BELTRAME LUCIA VIA TOMBETTA 134/A VERONA
CORRADINI WALTER VIA SCUDERLANDO, 98 VERONA
CATALDI NICOLA VIA S. GIACOMO, 2 VERONA
TAGLIAFIERRO BARTOLOMEO VIA O. CACCIA, 3/A VERONA
MENINI DANIELE CORSO VENEZIA 3/A VERONA
RIOLFI ROBERTO VIA MONDADORI 2 VERONA
MERUZZI GIANLUCA VIA A.PISANO 52 VERONA
BRAGANTINI CORRADO VIA L.LIGABO’ 6/D VERONA
D’AVINO ANGELA VIA C. BETTELONI 26 VERONA
GALDIOLO FRANCESCO VIA CIPOLLA 32/D VERONA
BENETOLO MARCO VIA G. CAMPAGNA, 25 VERONA
OLIVI MARIO P.TTA ISOTTA NOGAROLA 16 VERONA
MICHELON PATRIZIA VIA MONTORIO 35 VERONA
FERRARI SARA VIA F.ROSA MORANDO, 25 VERONA
CARTOLIB.LO SCRITTOIO snc di P.ZA BUCCARI 2/C MONTORIO VERONA
AMBROSI CARLA VIA COL. FINCATO 47 VERONA
AVESANI FABRIZIO VIA G. GALILEI, 37 VERONA
GIBIN MIRKO VIA UNITA’ D’ITALIA, 196 VERONA
SOC.G.V. VIA M. DELLA TORRE 21/23 VERONA
IL QUADRIFOGLIO VIA SCUDERLANDO, 350 VERONA
LEONARDI ADRIANO VIA ANTONIO CERNISONE 6 VERONA
CITTERIO FRANCESCO CORSO CAVOUR 23 VERONA
GIRIMONDO DAVIDE LUNGADIGE RUBELE, 1 VERONA
PERANTONI VIRNA VIA A.MASSALONGO, 3/A VERONA
SBARDELLINI STEFANO VICOLO S.NICOLO’, 9 VERONA
IL PUNTO INFORMATIVO VIC. S. TOMASO APOSTOLO VERONA
PETRONILLI ENRICO VIA ROMA 7/B VERONA
RUZZANTE GIANNI C.SO PORTA BORSARI VERONA
BRA s.a.s. PIAZZA BRA’ 8 VERONA
FIORATO EMANUELE & C. SAS VIA CAPPELLO 43 VERONA
RIZZI MARCO VIA MARIN FALIERO 21 VERONA
ADAMI CLAUDIA VIA LEONI 15 VERONA
CALOI ROBERTA VIA MARIN FALIERO 10 VERONA
ZUANAZZI ROBERTO VIA E.GIRARDI, 15/A VERONA
GOTTARDI FILIPPO VIA SCUDERLANDO 182 VERONA
VALENTE CLAUDIA PIAZZA GIOVANNI XXIII 4 VERONA
BOMBIERI NICOLA VIA BASSONE 46 VERONA
BORGO SANTA CROCE VIA VERDI 7/A VERONA
GUERRA ANDREA VIA BACCHIGLIONE 8/A VERONA
CERCHIO DELLA LUNA VIA CAMOZZINI, 16 VERONA
BONIZZATO MATTIA STRAD.S.LUCIA 75 VERONA
ZANOLLO MAURO VIA DEI LAMBERTI,31 VERONA
FRANCHINI DAVIS VIA OLIVE’, 30/C VERONA
MONTINI MASSIMO VIA DOLOMITI, 41 VERONA
PERBELLINI LUCIO VIA LONGHENA,29/C VERONA
BENDAZZOLI VALERIA VIA PIETRO SGULMERO 25/A VERONA
ROSSIGNOLI TATIANA VIA VIGASIO, 61 VERONA
OLIOSI MANUEL P.ZZA ANGELO RIGHETTI, 13 VERONA
GIOCA E VINCI VIA BASSO ACQUAR,33 VERONA
KANTAR MEDIA s.r.l. VIA A.DOMINUTTI, 20 VERONA
SARTORI LORETA VIA MANTOVANA, 170 VERONA
SAN LORENZO D.M.E VIA SEVERO TIRAPELLE snc VERONA
AURORA EDICOLA E CARTOL. VIA VENTIQUATTRO GIUGNO 6 VERONA
CAZZADOR NICOLO’ VIA SAN MARCO 55 VERONA
STOPPA CATIA VIA PIETRO ZAGATA 1/A VERONA
ADAMI MARISA VIA URBANO III, 20 VERONA
MALAMAN ADELCHI VIA DELLA LIBERTA’ 28 VERONA
TAGLIARO FABIO LARGO MARZABOTTO 32 VERONA
BETTOJA ALESSANDRO VIA S.ELISABETTA, 6/A VERONA
RECCHIA ROBERTINA VIA PALAZZINA,170 VERONA
BAULI GRILL SRL VIA DEL PERLAR 2 VERONA
GD M.S.SRL C/O PAM VIA IV NOVEMBRE VERONA
GD M.S.SRL C/O ASPIAG VIA D. MANIN 7 VERONA
GD M.S.SRL C/O INTERSPAR ADIGEO VIA DELLE NAZIONI 1 VERONA
GD M.S.SRL ALVER FRUG. VIA ULDERICO MAROTTO 37 VERONA
GD M.S.SRL BREMA SRL VIA COLONELLO FINCATO VERONA
BAR ALLE GHIAIE SAN GIOVANNI LUPATOTO 28 VERONA
B&B HOTEL VIA ENRICO FERMI 13B VERONA
GD M.S.SRL COLMARK VIA TEVERE VERONA
GD M.S.SRL C/O EUROSPAR VIA DA MOSTO ANG.VIA EMO VERONA
GD M.S.SRL ESSEL.FINC. VIA COLONNELLO FINCATO VERONA
GD M.S.SRL ESS.C.MILANO C.SO MILANO VERONA
GD M.S.SRL ESS.V.LE LAVORO VIALE DEL LAVORO VERONA
GD M.S.SRL MAXI-DI LEGN. VIA LEGNAGO VERONA
GD M.S.SRL SVAL SRL VIA CA’ DI COZZI 45/A VERONA
TABACCHERIA CAUCCHIOLI VIA SPAZIANI 12 VERONA
TABACCHERIA PORTOFRANCO VIA UNITA’ D’ITALIA 272/A VERONA
SOFFIA MONICA PIAZZA DEL PORTO (PARONA) VERONA
CALIARI TERESA VIA SOMMACAMPAGNA 18 DOGANA VERONA
CREMONINI PAOLA VIA POZZO DELL’AMORE, 26 AFFI
Orvea SpA VIA PASCOLI 10 AFFI
TURATO ROBERTA LOC. CANOVE 1/2 AFFI (INT.CENTRO COMM)
CIOCCHETTA SANDRA VIA ROMA, 48/B ALBAREDO D’ADIGE
FERRANTE LORETTA VIA L. BASSANI 8 ALPO DI DOSSOBUONO
IOSARDI LORENZO PIAZZA MUNICIPIO, 16 ANGIARI
BERNARDINELLI SNC VIA S. FRANCESCO,48 ARBIZZANO
MARCHI ROBERTO VIA VALPOLICELLA 11 ARBIZZANO
DONA’ FEDERICA VIA COOPERAZIONE,12 ARBIZZANO (NEGRAR)
BENVENUTI BARBARA VIA S. MICHELE, 19 ARCE’ – PESCANTINA
IL TAMBURINO P.ZZA POGGI 27 ARCOLE
TUTTOVIDEO s.n.c. di VIA NOGAROLE 5 ARCOLE
MENEGHELLO OLGA VIA BELLE ARTI 36 ASPARETTO DI CEREA
TAGLIAPIETRA CHIARA VIA G.MARCONI, 19 BADIA CALAVENA
MENEGHELLI S.A.S. VIA ARENA 23 BAGNOLO DI NOGAROLE ROCCA
CORRADINI G.& C. SAS PIAZZA MATTEOTTI,30 BARDOLINO
TABACCHERIA MIRABELLO VIA MIRABELLO 16/A BARDOLINO
CORRADINI GIANLUIGI BORGO CAVOUR, 41 BARDOLINO
DANESE ALBERTO VIA G. MARCONI 51/A BELFIORE
GIAROLI MARA VIA BIONDE, 515 BIONDE DI SALIZZOLE
PRESA FRANCO VIA VILLA 75 BOLCA
CAMPAGNARI FLAVIO VIA TRIESTE,45 BONAVIGO
BERSAN SABINA VIA OBERDAN, 71/72 BONFERRARO
BRIAN RAISSA VIA BOSCO, 1 BOSCO DI SONA
IL GIORNALAIO PIAZZA BORGO,7 BOSCOCHIESANUOVA
IL PASSATEMPO VIA ROMA,1/A BOVOLONE
BARCA LORENA LUCIA E PIAZZA SCIPIONI BOVOLONE
POZZANI FABRIZIO VIA MADONNA,126 BOVOLONE
IL FOLLETTO SAS VIA S. PIERINO 76 BOVOLONE
SAVINO GIUSEPPA VIA CAVAZZA 16 BOVOLONE
GD M.S.SRL ALVER SRL VIA SAN PIERINO BOVOLONE
PIGHI ROBERTO VIA C.COLOMBO,16 BRENZONE
PICCOLI PIO VIA SA. G. IN MONTE 33 BREONIO
DAL BOSCO CRISTINA VIA S.STEFANO,38 BROGNOLIGO
CARTOLIBRERIA WALLY VIA MAZZINI 42 BUSSOLENGO
TACCONI ALESSIO VIA GARDESANA,77 BUSSOLENGO
EREDI ROSSI CLAURO SAS LOC. FERLINA BUSSOLENGO
FANTIN PAOLA VIA I^ MAGGIO, 41 BUSSOLENGO
TASSINI CESARINA PIAZZA DELLA VITTORIA 40 BUSSOLENGO
TMK snc di Fasoli Andrea e C. VIA VERONA BUSSOLENGO
GD M.S.SRL C/O AUCHAN LOC. FERLINA BUSSOLENGO
IL TEMPO DELLE MELE VIA PIEMONTE, 62 S.VITO (BUSSOLENGO)
RECCHIA FABIO PIAZZA ROMA, 22/B BUTTAPIETRA
LEONE ANTONIO PIAZZA IV NOVEMBRE 30 BUTTAPIETRA
BONINSEGNA SABRINA VIA CROCE, 128 CADEGLIOPPI
FILIPPI SIMONE LUIGI VIA BELFIORE,55 CADIDAVID (VERONA)
CALUZZI SRL (in liquid.) P.ZA OLINTO MARCOLUNGO,13 CALDIERO
GD M.S.SRL C/O DIVER VIA DEL LAVORO CALDIERO
SUPERMERCATI GRISI VIA VICENZA 9 CALDIERO
BARCA ANTONIO VIA VERONA 26A CALMASINO
GASPARINI VITTORIO BORGATA CALURI 16 CALURI VILLAFRANCA
LAZZARI PATRIZIA PIAZZA S.MARCO 17 CAPRINO VERONESE
PIVATELLO DAVIDE VIA DON Q.MAESTRELLO,15 CARPI VILLABARTOLOMEA
CORTESE ANGELO PIAZZA DELLA VITTORIA 23 CASALEONE
GENNARI ANDREA VIA S.GIOVANNI BOSCO 14 CASALEONE
DE MARTINI FOSCA PIAZZA DEL POPOLO 46 CASALEONE
BORSARINI SOFIA VIA CASELLE, 130 CASELLE DI NOGARA
PERINA ROBERTO VIA SCUOLE 71 CASELLE SOMMACAMPAGNA
GIOACHINI LAURA VIA ROMA,40 CASELLE SOMMACAMPAGNA
PRANDINI DANIELE VIA S. CARLO 1 CASSONE DI MALCESINE
CANTON NICOLETTA VIA D. ALIGHIERI, 75 CASTAGNARO
BASSETTO PAOLA VIA DANTE ALIGHIERI,25 CASTAGNARO
MIRANDOLA FABIO VIA CAVOUR 23 CASTEL D’AZZANO
SAGGIORO E MENEGUZZI SNC PIAZZA VIOLINI NOGAROLA CASTEL D’AZZANO
TAB.EDICOLA “AL CASTELLO” VIA MARCONI 80 CASTEL D’AZZANO
TEDESCO MICHELE VIA DON F. ANGELERI, 3 CASTELLETTO BRENZONE
BACCARO LISA VIA ROMA 35 CASTELNUOVO DEL GARDA
IL PUNTO DI COPPINI M. VIA UMBERTO I` CASTELNUOVO DEL GARDA
GD M.S.SRL C/O FAMILA VIA CAMPANELLO N. 1/A CASTELNUOVO DEL GARDA
GD M.S.SRL GARDA SUP. VIA STAZIONE 10 CASTELNUOVO DEL GARDA
BONOMETTI GIUSEPPE P.ZZA VITTORIO VENETO, 20 CASTION VERONESE
RUZZENENTI SARA VIA VITTORIO VENETO 48 CAVAION VERONESE
CARTOLERIA GRAND PRIX VIA POZZO DELL’AMORE 56 CAVAION VERONESE
EL GIORNALAR VIA XX SETTEMBRE, 91 CAVALCASELLE
SCUDELLARI PAOLO PIAZZA G.MATTEOTTI N.42 CAZZANO DI TRAMIGNA
PAOLO ANDREETTO & C.SAS VIA COSTEGGIOLA 42 CAZZANO DI TRAMIGNA
FLORIO GABRIELLA PIAZZA S.ZENONE, 15 CELLORE D’ILLASI
TORRESANI ANDREA VIA PARIDE DA CEREA, 7 CEREA
TAB.ED.GIORGIA & PAOLO VIA S.VITO, 31 CEREA
DUSI MARA VIA G. PASCOLI 13 CEREA
ARZENTON FILIPPO VIA XXV APRILE, 94 CEREA
TABACCHERIA EDICOLA SONIA VIA XXV APRILE, 11 CEREA
GD M.S.SRL MAXI-DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE CEREA
SUPERMERCATI TOSANO VIA CALCARA 47 CEREA
IL CARTOLAIO VIA LESSINI, 11 CERRO VERONESE
MANCINI LAURO VIA G. LEOPARDI 32 CHERUBINE DI CEREA
DE MARCHI SABRINA VIA AEROPORTO BERARDI 86 CHIEVO
GRANI FABIO PIAZZA POZZO 14 COLA’ DI LAZISE
ENIGMA EDICOLA & LIBRERIA P.ZZA DEL MAMDAMENTO 41 COLOGNA VENETA
TAB.RICEV.EDICOLA MARA PIAZZA MAZZINI 35 COLOGNA VENETA
GD M.S.SRL FAMILA NUO. VIALE DEL LAVORO 1 COLOGNA VENETA
PERLATI MILENA VIA N.NOBILE, 1/C COLOGNOLA AI COLLI
DE FANTI MASSIMO VIA CAPITELLO, 46 CONCAMARISE
CANTERI EMANUELE PIAZZA CINQUE CORTI CORBIOLO
SCANNAVINI MARIA VIA DANTE ALIGHIERI,48 CORREZZO
MOLINARI RODOLFO VIA CAMPAGNOLE, 30 CORRUBIO NEGARINE
FEDRIGO CRISTINA VIA DELLA REPUBBLICA,17 COSTERMANO
NANNI S.R.L.S. STRADONE DE GASPERI, 31 DOMEGLIARA
BETTIO PATRIZIA VIA STAZIONE 19 DOSSOBUONO
GASPARINI ALBERTO VIA CAVOUR,57 DOSSOBUONO
CAFFE’ DOLCI COSE VIA V. EMANUELE 49 ERBE’
ZAMPIERI MILENA VIA ROMA 2 ERBEZZO
CONA MANUELA P.ZA EUGENIO DI SAVOIA 19 FOSSE
LUCCHI LJETZAN DI LUCCHI VIA DI SOPRA ,69 FRAZ.GIAZZA-SELVA DI PROGNO
BRAGGIO GIUSEPPE VIA DOLOMITI FRAZ.MARCHESINO – BUTTAPIETRA
FEDRIGO FRANCO VIA PONTE SCRIVAN, 43 FUMANE
TABACCHERIA PONTESEL VIA MONTE BALDO, 101 GARDA
PAROLINI ANGELA VIA DELLA LIBERTA’ 2 GARDA
LA BOTTEGA SAS VIA SAN BERNARDO 5 GARDA
BENETTON ANDREA VIA ROMA,33 GREZZANA
MUGNAI SERGIO VIALE DELL’INDUSTRIA 7 GREZZANA
DAL CORSO LUCA VIA E. DA PORTO GREZZANA
FRANCHI PIERGIORGIO VIA UNGHERIA, 9 ILLASI
EREDI DI VIVIANI GIOVANNI VIA CAPOVILLA 2 ILLASI
FACCIOLI SONIA VIA CAVOUR, 20/C ISOLA DELLA SCALA
PADOVANI MARCO VIA DEGLI EMILI 38 ISOLA DELLA SCALA
GD M.S.SRL ISOLA D.S. VIA ROMA ISOLA DELLA SCALA
ZANONCELLO LAURA VIA ROMA, 151 ISOLA RIZZA
BENINI GABRIELLA S.R.L. VIA BELFIORE, 10/B LAVAGNO
GUARINON CRISTIANO VIA FONTANA 50 LAVAGNO
DE ANGELI GIOVANNI VIA ALBARELLO,14 LAZISE
DONINI MICHELE VIA M.MINGHETTI 8 LEGNAGO
LA MATITA S.N.C. VIA CASETTE 45 LEGNAGO
CHINAGLIA ROMINA CORSO DELLA VITTORIA, 26 LEGNAGO
CARRIROLO CRISTINA VIA VERONA, 16 LEGNAGO
ZANELLA ELENA VIA FRATTINI 30 LEGNAGO
EDICOLA S.N.C. PIAZZA GARIBALDI, 12 LEGNAGO
AZIMUT S.A.S. VIA DUOMO, 28 LEGNAGO
AMBROSO MATTEO VIA ROMA, 22 LEGNAGO
TABACCHERIA MA DI BURATO MONIA VIA MATTEOTTI, 42 LEGNAGO
DI VITO CARLO VIA ROVIGO 123 LEGNAGO
AL TORRIONE di FANTON L. PIAZZA LIBERTA’, 21 LEGNAGO
MENEGOLO EMANUELA P.ZZA ETTORE RIELLO 7 LEGNAGO
RAISA VALENTINA V.LE REGINA MARGHERITA 17 LEGNAGO
GD M.S.SRL LEGNAGO VIA PICCINATO 1 LEGNAGO
GD M.S.SRL BOVOLONE SRL VIA MATTEOTTI 18 LEGNAGO
CASTIONI SERGIO VIA CAO PRA’,28 LUGAGNANO
BANTERLA LORIS VIA MANCALACQUA, 31 LUGAGNANO
DELAI GIOVANNI E FIGLIO VIA CENTRO,6 LUGO DI GREZZANA
TURRINI NICOLETTA VIA PIOPPA, 33 MACCACARI
BROGLIA GIANCARLO VICOLO CASELLA, 1 MALCESINE
GD M.S.SRL ASPIAG SERV. VIA GARDESANA CENTRO N.40 MALCESINE
TERAZZAN COSETTA P.ZA PADRE O.MANTOVANI 5 MENA’ DI CASTAGNARO
PITTONDO FAUSTO VIA A.ALEARDI,6 MEZZANE
CALEARO SERGIO VIA ROMA 64 MINERBE
DE BIASI ROBERTO PIAZZA UMBERTO I,28 MONTECCHIA DI CROSARA
BOGONI PATRIZIA VIA PERGOLA 10 MONTECCHIA DI CROSARA
FERRO LUIGI VIA DANTE 2 MONTEFORTE D’ALPONE
EDICOLA CARTA SHOP VIA C.BON BRENZONI, 21 MOZZECANE
BOOKY s.n.c. VIA PIO X N.5 NEGRAR
COOP.ACLI BRESC.G.AGAZZI VIA DON SEMPREBONI 5 NEGRAR
NICOLIS STEFANO PIAZZA VITT.EMANUELE,60 NEGRAR
GD M.S.SRL SUP.FIUMI LOC. PONTE SAGA NEGRAR
CARTOLERIA CONTI s.n.c. VIA DEGLI ALPINI, 5 NOGARA
IL CHIOSCO PIAZZETTA FRANCESCHETTI,1 NOGARA
CHAUDHRY JAGDEEP VIA ROMA 78 NOGAROLE ROCCA
ILARY CAFFE’ VIA ALDO MORO,31/A OPPEANO
MENEGATTI GIOACCHINO & C.snc VIA ROMA 112/A OPPEANO
DOLCI CLAUDIO VIA OSPEDALETTO 105/A OSPEDALETTO
RUSSO DENIS VIA PESCHIERA, 44 PACENGO
VILLABONI ANNA MARIA VIA IV NOVEMBRE 26 PALAZZOLO
CAVATTONI LEONE VIA ROMA 45 PALU’
BUIO IRENE PIAZZA CARLO ALBERTO, 33 PASTRENGO
SPERI ELIANA VIA CAMPOSTRINI,18 PEDEMONTE
CARTOLERIA ARIANNA PIAZZA BOLISANI 6 PELLEGRINA DI ISOLA SCALA
FIORINI & FIORINI sas VIA ABETONE 53 PELLEGRINA DI ISOLA SCALA
SALVARO GIANCARLO VIA BRENNERO, 163 PERI
VANTINI ALESSANDRO VIA DI MEZZO 4 PERZACCO DI ZEVIO
BERZACOLA MARIA CRISTINA VIA PONTE, 146 PESCANTINA
ARCOBALENO di COLPINI SNC VIA C.A. DALLA CHIESA, 9 PESCANTINA
COZZUTO ROSA TAB.VIA FRASSINO,8 PESCHIERA DEL GARDA
GD M.S.SRL EUROSPAR TANGENZIALE ESTERNA 3 PESCHIERA DEL GARDA
GD M.S.SRL CONAD PESC. NUOVA TANGENZIALE N.4 PESCHIERA DEL GARDA
DANZI VERONICA VIA DELL’ARTIGIANATO 1 PESCHIERA DEL GARDA-BROGLIE
GIRAMONTI PATRIZIA VIA NEGRELLI, 13 PESINA
MAME’ DI BONETTI RITA VIA PIAVE,3/A PIZZOLETTA DI VILLAFRANCA
MAGRELLA CRISTINA VIA POIANO,43 POIANO
SUPER. GRISI S.R.L VIA POIANO 141 POIANO
ISOLANI DANIELE VIA PONTE N.21 PONTON
SALI E TABACCHI MANTOVANI VIA ZANARDELLI 13 PORTO DI BRENZONE
SEGALA NICOLA VIA PRINC.UMBERTO 3 PORTO DI LEGNAGO
COSTANTINI PIERGIOVANNI VIA SCARSELLINI, 46 PORTO DI LEGNAGO
GD M.S.SRL C/O MAXI-DI VIA DEGLI ALPINI PORTO DI LEGNAGO
GELIO EROS LOC. MADONNA UVA SECCA POVEGLIANO
ZUCCHER VERONICA VIA BELVEDERE, 8 POVEGLIANO VERONESE
BACIGA ANGELO PIAZZA IV NOVEMBRE,9 POVEGLIANO VERONESE
BELLESINI ANDREA VIA D. CHIESA 55 POZZO
BIMBATO DAVIDE VIA CESARE BATTISTI 3/D POZZO
LA BOTTEGA DEL TABACCO VIA IX MAGGIO, 62 PRADELLE NOGAROLE ROCCA
BEOZZI STEFANO VIA ROMA 7 PRESSANA
ZIGGIOTTO IVANA VIA PROVA, 50/C PROVA DI SAN BONIFACIO
PERETTI RITA VIA VALPANTENA,83 QUINTO DI VALPANTENA
CRISTANELLI ANDREA PIAZZA DE GASPERI,78 RALDON
IL GRIFONE VIA DELLA VITTORIA 10 RALDON
S.A.M.SAS di Salvetti A. & C. VIA DON SCALA 29 RIVALTA DI BELLUNO BRENTINO
ANDREOLI FRANCESCO P.ZZA NAPOLEONE I, 26 RIVOLI VERONESE
CARTOLIBRERIA MERLINO VIA POIANI, 4/B RIZZA DI VILLAFRANCA
LA PIAZZETTA VIA ROMA, 11/B RONCA’
SELLE ORIANA VIA ROMA, 32/BIS RONCANOVA DI GAZZO
MENINI NICOLETTA VIALE VITT.VENETO,6 RONCO ALL’ADIGE
TURRA NICOLETTA VIA XX SETTEMBRE,33 RONCO ALL’ADIGE
PONTIROLI DANIELA FRANCES STRADONE RONCOLEVA’ 18 RONCOLEVA’ DI TREVENZUOLO
CORDIOLI VANNA VIA PRINCIPE AMEDEO 116 ROSEGAFERRO
AMBROSO STEFANO VIA ROMA 11 ROVERCHIARA
GARONZI VITTORIA P.ZZA V. EMANUELE, 27 ROVERE’ VERONESE
PIROCCA NICOLA VIA PONTE SINISTRA,3 ROVEREDO DI GUA’
RONCA MANUEL VIA IV NOVEMBRE 9 S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA
MARAI DAVIDE VIA CORGNANO, 40/B S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA
MAROGNA MARIA SILVIA VIA DON BENEDETTI,18 S.ANNA D’ALFAEDO
SIGNORINI LUCA VIA BELL’ITALIA 45 S.BENEDETTO
DEJAVU snc di Antolini C. VIA DON C. BIASI, 35 S.FLORIANO DI VALPOLICELLA
ZARAMELLA NADIA VIA CELA’, 5 S.GIORGIO IN SALICI
NUOVA CARTOLIB. IL PUNTO VIA CA ROSSE, 24/B S.GIOVANNI ILARIONE
ROSSETTO MANUELA VIA ROMA 6 S.GIOVANNI ILARIONE
PASI ETTORINA VIA PIAZZA, 58/E S.GREGORIO DI VERONELLA
CHEN RUYI VIA CASETTE 2 S.MARIA DI NEGRAR
ANDREOLI MARGHERITA VIA I MAGGIO,109 S.MARIA DI ZEVIO
FERRARI ROSA VIA TEN. GINO TURRI, 14 S.PERETTO DI NEGRAR
MORETTO ROBERTA PIAZZA G.MARCONI,69 S.PIETRO DI MORUBIO
FACCIOLI FIORENZO PIAZZA ROMA,16 S.PIETRO DI MORUBIO
REGINA’S DI POZZANI SERENA VIA V. VENETO 64 S.PIETRO DI MORUBIO
MAVER DI MIZZON MIRCO VIA INGELHEIM 5 S.PIETRO INCARIANO
GD M.S.SRL SUP.FIUMI VIA VALPOLICELLA 36 S.PIETRO INCARIANO
LA MELA VERDE di Galvan Lara PIAZZA DELLA VITTORIA, 10 S.STEFANO DI ZIMELLA
GIACOPUZZI FLAVIA VIA S.VITO,34 S.VITO DI NEGRAR
BAZAR LENOTTI S.A.S CONTRADA SAN ZENO 31 S.ZENO DI MONTAGNA
MORTARA MARCO VIA PONTE 2 S.ZENO DI MOZZECANE
TABACCHERIA SALIONZE VIA DEL GARDA,21 SALIONZE
RENOFFIO ANTONIO s.n.c. PIAZZA CASTELLO, 31 SALIZZOLE
BARCA GIORGIO VIA CAPRERA 1 SAN BONIFACIO
HEMMATI ARSALAN VIA MARCONI, 10/A SAN BONIFACIO
MINIATO STEFANIA VIA ROMA 68 SAN BONIFACIO
DAL DEGAN GASTONE VIALE TRIESTE 63 SAN BONIFACIO
SIRIO S.P.A. FRA’ CASTORO SAN BONIFACIO
GD M.S.SRL C/O MAXI-DI VIA VILLANOVA, 17 SAN BONIFACIO
TOIL S.P.A. VIA GAROFOLI, 282 SAN GIOVANNI LUPATOTO
AVOGARO MERCANTI SRL VIA ROMA 28/A SAN GIOVANNI LUPATOTO
FORNALE’ GIUSEPPE VIA GAROFOLI 75 SAN GIOVANNI LUPATOTO
FACCINCANI MARCO VIA IV NOVEMBRE, 33 SAN GIOVANNI LUPATOTO
SEMPREBON GIORGIO VIA 24 MAGGIO,52 SAN GIOVANNI LUPATOTO
VERDOLIN GABRIELLA VIA PORTO 114 SAN GIOVANNI LUPATOTO
GD M.S.SRL IPERGALASSIA VIA MONTE CRISTALLO SAN GIOVANNI LUPATOTO
GD M.S.SRL MAXI-DI VIA UGO FOSCOLO SAN GIOVANNI LUPATOTO
PIETROPOLI ANDREA VIALE DEL LAVORO, 43 SAN MARTINO B.A.
CART.EMME ERRE VIA BRENTA 15 SAN MARTINO B.A.
HEROUAL SIHAM VIA SERENA,39 SAN MARTINO B.A.
ORLANDI SUELLEN VIA S.ANTONIO,26 SAN MARTINO B.A.
BRACCO ALBERTO PIAZZA DEL POPOLO,14 SAN MARTINO B.A.
GOZZI PAOLO VIA PIAVE,61/A SAN MARTINO B.A.
CASTAGNA PATRIZIA VIA CARDUCCI 2 SAN MARTINO B.A.
CART.EDICOLA PIZZOLI VIA XX SETTEMBRE 33 SAN MARTINO B.A.
GD M.S.SRL ALVER SRL VIALE DEL LAVORO 47 SAN MARTINO B.A.
GD M.S.SRL INTERSPAR S.MARTINO VIA GUAINA 1 SAN MARTINO B.A.
GD MEDIA SERVICE SRL S.MARTINO C/O IPER SAN MARTINO B.A.
RAGUSO ANTONIO VIA GEN. ZAMBONI, 30 SANDRA’
GAROFOLO EMMA PAOLA VIA C.BATTISTI, 43 SANGUINETTO
BENASSI ANDREA C.SO C.BATTISTI N.210/212 SANGUINETTO
BOSCHI PAOLA VIA TRENTO 32 SELVA DI PROGNO
NUOVA PETER PAN SNC VIA BERTOLDI,27 SETTIMO DI PESCANTINA
BONTURI IDA VIA ROMA 31 SOAVE
CHEF EXPRESS S.p.A. A4 TORINO-TRIESTE DIR.TS SOAVE
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L’ANGOLO DEL GIORNALE VIA GARDESANA 39 TORRI DEL BENACO
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