Verona. Evade dagli arresti domiciliari: Ventiseienne beccato dalla Polizia e denunciato

Questa notte gli agenti delle Volanti si sono imbattuti nuovamente in un cittadino veronese di ventisei anni che, in regime di arresti domiciliari, anziché trovarsi nella propria abitazione, poco dopo mezzanotte è stato intercettato in via XX settembre, insieme ad un conoscente di origine nordafricana. L’uomo, già arrestato in passato per il reato di evasione, ha tentato di allontanarsi quando ha visto la pattuglia ma è stato riconosciuto e fermato dai poliziotti.

Sottoposto alla misura restrittiva a seguito dell’arresto avvenuto lo scorso maggio, il ventiseienne, fino alla data dell’udienza fissata tra pochi giorni, non avrebbe dovuto allontanarsi dal domicilio eletto, motivo per il quale è stato denunciato a piede libero e ricollocato nuovamente agli arresti domiciliari.