Verona. La Polizia di Stato mette i sigilli al Bar “Malacarne” sito in Via San Vitale

Nella mattinata odierna personale della Divisione P.A.S.I. della Questura ha notificato a BRONZATO Davide, nato a Verona il 16.09.1974, gestore del bar “MALACARNE” ubicato in Verona via San Vitale n. 14/A, il provvedimento del Questore della provincia di Verona, Ivana Petricca, che ordina la sospensione per giorni 30 (trenta) dell’attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell’ art. 100 TULPS.

Il provvedimento de quo è stato emesso a seguito del grave episodio accaduto la sera del 7 marzo scorso allorquando un nutrito numero di avventori del citato locale hanno aggredito, ripetutamente ed in concorso fra loro, più equipaggi dell’ U.P.G.S.P. della Questura, tentando di impedire, in un primo momento, l’identificazione di un cittadino extra comunitario con precedenti per spaccio di sostanza stupefacente e, successivamente, l’arresto di due avventori del citato bar “Malacarne” resisi responsabili della citata aggressione, che ha comportato per due operatori di Polizia ivi intervenuti, il ricorso alle cure mediche dei sanitari presso il Nosocomio di Borgo Trento, venendo agli stessi diagnosticate policontusioni, refertate con gg. 10 s.c. di prognosi.

Ulteriori motivazioni che hanno indotto ad assumere il provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 TULPS sono stati sia la circostanza che il locale è stato già oggetto, nel recente passato, di segnalazioni per essere frequentato da soggetti che sono soliti abusare di bevande alcoliche all’interno dello stesso locale, per poi, alterati dal suddetto abuso, creare significative problematiche alla quiete pubblica; sia anche la circostanza secondo la quale dagli atti esaminati da personale della divisione PASI emerge che all’interno del bar “Malacarne” si registrerebbero operazioni di cessione/acquisto di sostanza stupefacente.

Pertanto gli atti esaminati e gli interventi effettuati nel tempo hanno fatto risaltare come l’esercizio pubblico “Malacarne” sia divenuto un punto di riferimento ed un ritrovo abituale di soggetti aderenti all’area anti sistema, caratterizzata dal disprezzo nei confronti delle Istituzioni e delle Forze di Polizia in particolare, i quali hanno individuato il locale, come luogo idoneo per perfezionare la loro attività criminosa consistente, nello specifico, nell’assumere condotte che creano turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica, costituendo allo stato e per l’insieme degli elementi descritti, grave ed attuale fattore di rischio e pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini.