Verona. La Polizia trae in arresto un giovane veronese per il furto di una bicicletta all’interno del Polo Ospedaliero di Borgo Trento

Nella mattinata di ieri, gli operatori del presidio della Polizia di Stato presso il polo ospedaliero di Borgo Trento hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di 26 anni, colto mentre cercava di asportare una bicicletta nel piazzale tra il polo Confortini e il reparto di geriatria.

Gli operatori di Polizia, insospettiti dalla presenza di un soggetto che si aggirava nell’area e allertati dalle precedenti segnalazioni relative proprio a furti di biciclette nelle pertinenze dell’ospedale, hanno seguito l’individuo per poi notare lo stesso intento a cercare di forzare il lucchetto e la catena di uno dei mezzi. Prontamente fermato dai poliziotti e, all’esito di perquisizione, lo stesso è stato trovato in possesso di una tenaglia e altri strumenti utilizzabili per forzare le catene e i lucchetti idonei a fissare le biciclette alle rastrelliere.

Il giovane è stato, quindi, arrestato e immediatamente deferito all’Autorità Giudiziaria che, questa mattina, lo ha condannato attraverso il rito direttissimo all’obbligo di firma.