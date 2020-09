Verona: Ladro scappa ma viene bloccato dalla Polizia. Denunciato dalle volanti per rapina

Nella serata di ieri, in Via Centro, angolo Via dei Grolli, gli agenti delle Volanti hanno accompagnato in Questura e successivamente denunciato, un trentasettenne brasiliano.

La segnalazione è arrivata al 113, intorno alle 20.00, dal richiedente che, dopo aver assistito al furto della bicicletta della propria madre, riferiva che lo zio si era messo all’inseguimento del ladro.

Infatti, giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo, risultato poi lo zio del richiedente, trattenere a terra una persona, con vestiti scuri e capelli ricci raccolti, descrizione che combaciava con quella poco prima diramata dalla Centrale Operativa.

Dopo averlo controllato, gli operatori hanno rinvenuto nello zaino che il trentasettenne portava con sé una tenaglia, una chiave inglese, una esagonale ed un coltello a serramanico, materiale sottoposto a sequestro.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ladro era stato notato sollevare la bici elettrica, portare la stessa all’esterno della recinzione, per poi darsi alla fuga da via Lanaroli verso via Centro.

Messosi subito all’inseguimento, lo zio è riuscito a fermare il soggetto che per divincolarsi gli ha sferrato un pugno allo stomaco riguadagnando ancora la fuga; nonostante il forte colpo ricevuto, l’uomo tenacemente si è rialzato ed ha iniziato a rincorrere nuovamente il fuggiasco bloccandolo definitivamente dopo qualche centinaio di metri.

Accertata tutta la dinamica gli agenti, dopo aver invitato i richiedenti a formalizzare regolare denuncia, hanno accompagnato il cittadino brasiliano, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, negli uffici della Questura dove è stato denunciato per rapina e possesso di arnesi atto allo scasso.