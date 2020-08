Verona. Maratona Del Donatore “Vinciamo Insieme”: gli Allievi Agenti della Polizia di Stato in prima fila per supportare l’iniziativa.

Così come già avvenuto il 22 agosto scorso, domani i frequentatori del 209° corso Allievi Agenti della Polizia di Stato, distribuiti in tutte le Scuole della Polizia di Stato d’Italia, parteciperanno alla maratona del donatore “Vinciamo insieme”, iniziativa fortemente voluta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e portata avanti con grande entusiasmo e partecipazione dall’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato.

La maratona del donatore 2020 è stata creata come evento che si concretizza con la donazione del sangue nella città dove si trovano le Scuole di Polizia. Il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, insieme al presidente nazionale dell’Associazione, hanno voluto immaginare questa maratona virtuale, che accompagnerà le donazioni dei “Donatoririnati” per tutta l’estate (periodo durante il quale il numero delle donazioni diminuisce sensibilmente). La maratona è partita il 22 agosto e terminerà a fine settembre e, pur non essendo, per ovvi motivi legati al Covid, una vera e propria corsa, tutti riceveranno una pettorina da podista, con sopra il numero 1, perché tutti saranno, senza vincitori o perdenti, i “Numeri 1” di questo importante evento.

Anche la Scuola di Polizia Arilicense – che grazie alla Sezione Avis di Peschiera del Garda ha nel corso degli anni “formato” e distribuito sul tutto il territorio nazionale centinaia di donatori – parteciperà alla maratona del donatore.

Domani, infatti, una decina di giovani Allievi Agenti, aspiranti donatori, unitamente ad altri Allievi della Scuola di Polizia di Brescia, saranno accompagnati presso la sede Avis della città bresciana, per essere sottoposti ai necessari esami che consentiranno loro di divenire donatori dell’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato.

I prossimi sabati ci saranno ancora altri giovani aspiranti, tutti consapevoli dell’importanza del donare sangue, aggiungendo un ulteriore e prezioso servizio al loro servizio quotidiano rivolto, in questo momento, alla loro formazione, ma tra pochi mesi dedicato ai cittadini.

In allegato le foto del Corso di Peschiera con la pettorina e alcune informazioni relative all’associazione.