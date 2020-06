Verona. Nuovo vicario in questura: Il dott. Maggese cede il testimone al primo dirigente della Polizia di Stato Guglielmo Toscano

Ha preso servizio oggi a Verona, con le funzioni di Vice Questore Vicario, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Guglielmo Toscano, reggino di 52 anni, laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni ed entrato in Polizia nel 1986.

Al termine della frequenza del corso quadriennale, il dott. Toscano è stato nominato Vice Commissario ed assegnato alla Questura di Messina ove ha esercitato le sue funzioni dapprima presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e, in seguito, presso la Squadra Mobile. In quest’ultimo ufficio si è particolarmente distinto per l’attività svolta soprattutto nella cattura di latitanti, alcuni dei quali elementi di spicco dei sodalizi criminali della città e nella lotta allo spaccio e al traffico di stupefacenti. Nel maggio del 1996 ha, inoltre, diretto l’indagine che ha consentito di catturare, a Duisburg, un latitante ricercato per un duplice omicidio commesso a Messina.

Durante la sua permanenza nella città sicula ha anche svolto le funzioni di Capo di Gabinetto del Questore e diretto la DIGOS, ritrovandosi a dover gestire delicate manifestazioni di ordine pubblico tra le quali le campagne nazionali di lotta contro la costruzione del ponte sullo Stretto.

Nel maggio del 2012 è stato promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato e, al termine della frequenza del corso, nel marzo del 2013, è stato destinato alla Questura di Catania ove è stato posto al vertice del Commissariato “Centrale”. Nella città etnea il dott. Toscano ha coordinato l’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia pericolosi criminali dediti alla consumazione di reati contro il patrimonio, la persona e lo spaccio di stupefacenti. Ha diretto, poi, numerosi servizi in occasione di manifestazioni sportive e politiche che gli hanno consentito di maturare una preziosa esperienza sul fronte della gestione dell’ordine pubblico.

Il 23 aprile 2018 è stato nominato Vicario del Questore di Cremona. Durante la permanenza nella città del violino, su delega del Questore, ha svolto, tra l’altro, le funzioni di sovrintendente dei servizi di ordine pubblico predisposti in occasione delle manifestazioni politiche e sportive più significative.

Da oggi il Dott. Toscano è stato assegnato alla Questura di Verona ove svolgerà le funzioni di Vicario del Questore.