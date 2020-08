Verona preda dei temporali estivi. Casapound denuncia la grave situazione

‘Qui si affoga nelle vostre chiacchiere’, questo il testo dello striscione comparso nella mattinata di oggi nei pressi del palazzo comunale del capoluogo scaligero, ad opera dei militanti di CasaPound.

“Una situazione già da tempo sotto gli occhi di tutti – denuncia in una nota Roberto Bussinello portavoce del movimento della tartaruga frecciata veronese – che è stata ancor più esasperata dal forte acquazzone di due giorni fa”.

“È inconcepibile che nel 2020 la nostra città debba essere ancora alla mercè di forti piogge – continua la nota – per poi vedere macchine completamente sommerse dal fango e uomini, immersi in acqua e grandine fino al collo, fare di tutto per salvare il salvabile. Tutto questo nella completa indifferenza delle istituzioni che ancora, nonostante le ripetute gravi situazioni, non hanno fatto assolutamente nulla”.

“Verona non affoga solo nel fango e nei detriti, ma anche nelle chiacchiere di politici ed istituzioni incompetenti – conclude la nota – ai quali ricordiamo che, se vogliono cominciare ad aiutare concretamente la cittadinanza, ci troveranno già nelle strade a dare il nostro sostegno a tutti i Veronesi colpiti da queste disgrazie. L’abbiamo sempre fatto nelle difficoltà e lo faremo sempre. Lo stesso non si può dire di chi governa questa città”.