Verona. Prosegue la collaborazione tra Polizia Postale e delle Comunicazioni, Unione Nazionale Consumatori e Subito che, insieme, scendono in campo per informare i cittadini e offrire strumenti concreti in grado di sviluppare comportamenti virtuosi sul web.

Quella del 2020 sarà un’estate differente per molti italiani. Dopo il difficile periodo di lockdown la voglia di vacanza si fa sentire; allo stesso tempo è forte il bisogno di organizzare un’estate sicura, in primis dal punto di vista della salute. Ecco, allora, che la casa vacanza, indipendente e facilmente raggiungibile con mezzi propri, diventa un’alternativa valida per molti. Una tendenza che riaccende l’attenzione sull’importanza di agire in sicurezza sul web, fin dal momento della ricerca e della prenotazione, per garantirsi un’estate serena e sicura da tutti i punti di vista.

Tematica cara a Polizia Postale e delle Comunicazioni, UNC (Unione Nazionale Consumatori) e Subito che rinnovano, anche quest’anno, la collaborazione e l’impegno verso i consumatori, offrendo un supporto concreto per scegliere la propria casa vacanza in sicurezza, con poche e semplici regole da applicare in fase di ricerca e prenotazione dell’alloggio prescelto.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ogni giorno assiste i cittadini sulla sicurezza in rete, aiutandoli a individuare e limitare possibili rischi. L’utilizzo del web per la ricerca delle proprie vacanze è ormai una realtà consolidata e una grande opportunità, per questo Polizia Postale vuole essere accanto ai cittadini con un’azione congiunta con chi tutela gli interessi dei consumatori e con il marketplace leader in Italia, proprio in questo momento di picco delle prenotazioni, in vista della stagione estiva.

“Il web è una indispensabile vetrina per ricercare proposte che siano in grado di soddisfare i propri desideri di trascorrere una meritata vacanza in qualche famosa località del Veneto – afferma il Dr. Russo, Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto – ma occorre prestare particolare attenzione agli annunci e verificare attentamente se dietro un’allettante proposta si nascondano insidie e inganni.

Ed ecco la guida di 8 regole per programmare e vivere una vacanza in sicurezza realizzata da Polizia Postale e delle Comunicazioni, Unione Nazionale Consumatori e Subito: