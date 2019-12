Verona – Rapina in stazione: la Polizia arresta un cittadino nigeriano di ventisei anni

Verona, 27 dicembre 2019

È stato arrestato O.E., il cittadino nigeriano che, nella notte della vigilia di Natale, ha rapinato, in zona Porta Nuova, una prostituta di 49 anni.

L’uomo, che approfittando di un momento di distrazione della vittima è riuscito ad intrufolarsi nella sua auto e ad impossessarsi di un telefono cellulare e di 150 euro in contanti, dovrà rispondere del reato di rapina impropria poiché, per riuscire a fuggire con in tasca i beni indebitamente sottratti, ha minacciato la donna con un coltello.

La richiesta d’aiuto al 113 è giunta, intorno all’1.30 di notte, da parte della stessa vittima che, dopo aver denunciato la rapina, ha fornito la descrizione dettagliata dell’uomo che l’aveva commessa. Il celere intervento delle Volanti ha consentito di catturare immediatamente il responsabile, intercettato, dopo pochi minuti di ricerche, tra via Dal Cero e via Piccoli, precisamente nell’area di sosta dei camper “Porta Palio”. Il cittadino straniero, che è stato trovato in possesso dei beni rubati, è stato, dunque, arrestato, tradotto in Questura per l’identificazione e trasferito, poi, al carcere di Montorio dove è rimasto fino alla data dell’udienza.

Il ventiseienne, già denunciato in passato per lesioni personali aggravate, è comparso ieri davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, in considerazione della gravità del reato, delle modalità di realizzazione dello stesso nonché dei precedenti giudiziari gravanti sull’uomo, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari ed ha disposto, pertanto, la misura della custodia in carcere..