Verona – Rapinatore arrestato dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Verona Porta Vescovo.

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 14:00 la Polizia di Stato ha arrestato un giovane marocchino di 22 anni per rapina. Lo straniero dopo aver chiesto un euro alla vittima, 49enne italiano, che si trovava in prossimità della stazione in zona Borgo Venezia, gli ha strappato con violenza dal collo, dopo averlo strattonato, la catenina d’oro e si è dato alla fuga verso il vicino scalo ferroviario di Porta Vescovo. Il malcapitato però non si è perso d’animo e lo ha inseguito chiamando nel frattempo la Polizia a cui ha fornito una descrizione accurata del rapinatore. La Sala Operativa della Questura ha immediatamente allertato la Polizia Ferroviaria di Verona che ha inviato una pattuglia nello scalo ferroviario di Porta Vescovo dove, dopo averlo riconosciuto, ha bloccato lo straniero che deteneva ancora la refurtiva addosso. L’arrestato era già conosciuto dal personale della Polizia Ferroviaria veronese per aver rubato nel mese di febbraio 2020 a bordo treno a San Bonifacio il cellulare di una viaggiatrice e per aver partecipato ad una lite in stazione a Porta Vescovo riportando ferite al volto. Il suo arresto è stato convalidato con rito direttissimo e la refurtiva riconsegnata alla vittima.