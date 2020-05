Verona. Raptus in Autostrada, la Polstrada ferma 32enne che semina il panico in A4

Un furgone bianco segnalato stamane verso le 8,30 in autostrada lanciato a folle velocità che zigzagando lungo l’autostrada A4 da Verona a Venezia stava seminato il panico tra gli automobilisti è stato alla fine bloccato è fermato dagli agenti della Polizia Stradale del Compartimento del Veneto.

Si tratta di un uomo di 32 anni, di origini albanesi, incensurato che senza apparente motivo ha imboccato l’autostrada a folle velocità e compiendo manovre pericolose che hanno seminato paura tra gli automobilisti in transito. Una pattuglia della polizia stradale di Verona si è messa all’inseguimento mentre l’uomo proseguiva la sua corsa insensata. All’inseguimento si sono aggiunte le pattuglie in servizio nelle province di Vicenza e Padova che hanno tentato senza successo di rallentarne la corsa. Alla fine poco dopo lo svincolo per Venezia (in A57) dopo travolto alcune auto la corsa è giunta al termine.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha tentato una ulteriore violenza contro gli operatori di polizia che sono stati costretti ad immobilizzarlo.

I familiari dell’uomo hanno riferito agli inquirenti che l’uomo, che si occupa di riparazioni edili, da un po’ di tempo manifestava segni di nervosismo.

L’indagato, residente a Pescantina, è attualmente in stato di fermo negli uffici della Polizia Stradale di Venezia.

Per lui oltre ai reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiali, potrebbe essere contestato il reato di fuga a seguito di incidenti.

In una delle auto speronate viaggiavano anche una madre con due bambini di 10 e 8 anni che sono state refertate con alcuni giorni di prognosi.