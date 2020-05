Verona. Riapertura al Pubblico degli sportelli dell’Ufficio Armi. Modalità di accesso

Si comunica che, in ottemperanza alle direttive adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito all’emergenza sanitaria in corso, a partire dal 25.05.2020 e fino a nuove disposizioni, lo sportello dell’Ufficio Armi sarà aperto al pubblico col seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle 17:30, esclusivamente per la presentazione delle denunce di detenzione armi ex art. 38 TULPS.

Al fine di regolare l’afflusso di utenti sarà necessario prenotare l’appuntamento tramite mail imi.polamm.vr@poliziadistato.it e attendere risposta confermativa da parte dell’Ufficio. Si invita, comunque, l’utenza a prediligere l’invio telematico delle denunce tramite l’indirizzo PEC ammin.quest.vr@pecps.poliziadistato.it ; i moduli per la corretta compilazione della denuncia online saranno reperibili:

sul sito della Polizia di Stato al seguente indirizzo: https://www.poliziadistato.it/articolo/307 ;

oppure

sul sito della Questura di Verona – Divisione PASI, all’indirizzo https://questure.poliziadistato.it/it/Verona/articolo/13845c5af8d4d0787923983614 .