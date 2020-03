Verona. Si introduce all’interno di una vettura in sosta. Cittadino straniero arrestato in flagranza dalla Polizia e denunciato ai sensi dell’art. 650 C.P.

Questa notte alle ore 1.40 circa, gli Agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso un cittadino nordafricano, E. A., senza fissa dimora, che scappava alla vista dell’auto della Polizia con una grossa busta contenente alcuni capi di abbigliamento. Lo straniero era stato segnalato alla centrale operativa della Questura da un utente che, dalla sua finestra, aveva visto un soggetto di sesso maschile introdursi in un’auto e rovistarne l’interno.

Gli agenti delle Volanti accorsi sul posto lo hanno intercettato dopo soli 10 metri dall’auto, che non presentava segni di forzature o danneggiamenti, ma era aperta e con l’interno tutto in disordine.

L’uomo, arrestato per tentato furto su auto in sosta è stato condotto in Questura per i successivi controlli.

La parte lesa, contattata telefonicamente dagli Agenti, dopo aver effettuato un controllo dell’auto e verificato l’ammanco degli abiti, si è recata in Questura dove sporgeva regolare denuncia.

Alla stessa, contestualmente, è stata riconsegnata la merce.

Il cittadino straniero veniva, altresì, denunciato ai sensi dell’art. 650 C.P. perché contravveniva all’ordine dell’Autorità in materia di sanità pubblica.

Questa mattina il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura dell’obbligo di firma.