Verona. Sorpresi a spacciare eroina davanti all’ingresso del S.E.R.T.: La squadra mobile scaligera arresta due pusher

Sono stati sorpresi in flagrante mentre spacciavano eroina a soggetti tossicodipendenti: i due, un 42enne italiano nato negli USA, già noto alle forze dell’ordine e una donna italiana di 40anni, custodivano più di 10 grammi di eroina suddivisa in 20 involucri e sono stati arrestati in concorso tra loro per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La circostanza è aggravata dal fatto che i reati sono stati commessi nei pressi di una struttura per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

L’arresto è stato eseguito ieri mattina dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Verona che, sospettando una possibile attività di spaccio all’esterno del S.e.r.t. di via Germania, hanno deciso di appostarsi nelle vicinanze del centro di recupero.

Gli spacciatori si sono presentati intorno alle ore 8.00, accompagnati da un taxi: i poliziotti hanno notato un uomo, il fautore materiale dello scambio di droga, scendere dall’auto e una donna seduta in macchina in attesa. Il 40enne è stato sorpreso, di li a poco, proprio mentre cedeva lo stupefacente al compratore che, in cambio, consegnava del denaro.

I pusher sono stati immediatamente fermati e condotti in Questura dove la perquisizione personale ha consentito di rinvenire 15 dosi di eroina: tre nelle tasche della giacca dell’uomo e 12 nel giubbotto della donna. Le altre 5 sono state, invece, trovate nell’abitazione dei due fidanzati, a Lavagno, nascoste all’interno del comodino della camera da letto.

Di fronte agli agenti dell’antidroga, il 40enne ha ammesso di aver ceduto, quella mattina davanti al S.e.r.t., 2 dosi di eroina al prezzo di 40 euro. Lo stupefacente e il denaro, frutto dell’attività di spaccio, sono stati naturalmente sequestrati, insieme ad altri 225 euro trovati nel borsello della donna.

A seguito dei necessari accertamenti i due pusher sono stati arrestati.

Questa mattina, in sede di direttissima, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei confronti dell’uomo la custodia cautelare in carcere mentre la fidanzata è stata sottoposta all’obbligo di dimora e all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.