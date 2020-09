Verona. Tenta di introdursi in una pizzeria forzando la serratura ma viene bloccato dalla Polizia: Arrestato dalle volanti cittadino albanese

È stato arrestato dalle Volanti un ventiduenne albanese che, nella notte fra sabato e domenica, ha tentato di introdursi in una pizzeria in Via Osoppo.

Intorno alle ore 1.20, gli agenti sono stati chiamati da alcuni residenti che hanno segnalato la presenza di due individui intenti a forzarne la porta di ingresso.

Allo scopo di identificare i due, i testimoni hanno descritto alcuni particolari sull’abbigliamento da loro indossato segnalando anche che, al passaggio delle auto nella strada antistante, i due soggetti interrompevano l’attività furtiva nascondendosi dietro alcune fioriere.

Alla vista della Volante, i due si sono dati alla fuga ma i poliziotti hanno proseguito l’inseguimento a piedi riuscendo a fermarne uno mentre l’altro ha fatto perdere le sue tracce.

Il ventiduenne è stato trovato in possesso di materiale atto allo scasso. Dagli accertamenti effettuati sulla porta di ingresso della pizzeria, gli agenti hanno rilevato evidenti segni di forzatura.

Il giovane è stato, quindi, arrestato per il reato di tentato furto aggravato e accompagnato in Questura.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.