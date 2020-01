Verona. Tenta una rapina e viene arrestato dalla Polizia: 24enne indiano accompagnato al carcere di Montorio dalle volanti

È finito in manette un cittadino indiano di 25 anni, resosi responsabile di tentata rapina aggravata ai danni del proprietario del kebab di via San Marco, 66.

La richiesta d’aiuto al 113 è giunta nella notte di giovedì scorso, intorno all’1, da parte della stessa vittima, un 40enne di origini pakistane che, dopo aver denunciato il tentativo di rapina, ha fornito la descrizione dettagliata dell’uomo che l’aveva commessa. Le Volanti, giunte immediatamente sul posto, hanno intercettato il responsabile che, nel frattempo, si era dato alla fuga.

Dalle ricostruzioni effettuate dagli agenti, il giovane indiano, dopo aver ordinato da bere, improvvisamente, con fare aggressivo, avrebbe prelevato una bottiglia di birra dal frigorifero delle bevande e, dopo averla infranta sul marciapiede antistante il locale, l’avrebbe impugnata dal collo rotto per poi entrare nuovamente all’interno del locale, oltrepassare il bancone e agitare la stessa contro la vittima.

L’avventore avrebbe, poi, con la mano libera, afferrato il registratore di cassa, strattonandolo nel tentativo di sottrarlo. L’azione sarebbe stata interrotta dalla stessa vittima che, difendendosi, sarebbe riuscita a far desistere il malintenzionato, costringendolo alla fuga.

Il cittadino straniero è stato, dunque, arrestato dagli agenti delle Volanti, tradotto in Questura per l’identificazione e trasferito, poi, al carcere di Montorio dove è rimasto fino alla data dell’udienza, prevista per la mattinata odierna.

Il 25enne è comparso questa mattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.