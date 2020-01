“Verso la Giornata della Memoria”: l’Alida Ferrarini fa il pienone anche di solidarietà.

Il Colonnello De Simone del 3° Stormo e il Presidente Mannino del Parlamento Legalità in prima linea nel teatro villafranchese tra “Legalità” e “Memoria”.

Una giornata densa di emozioni e confronto al Teatro Alida Ferrarini con la presenza del Parlamento della Legalità Internazionale nel territorio scaligero che ha voluto far tappa nel territorio villafranchese con una mattinata dedicata all’avvicinamento alla giornata della memoria, con la presenza del 3° Stormo e vari esponenti territoriali a contorno dell’evento. Più di 400 per lo più studenti sono intervenuti all’evento proposto dal Comune di Villafranca e magistralmente condotto dalla D.ssa Anna Lisa Tiberio promotrice dell’iniziativa. Dopo l’apertura del Sindaco Roberto Dall’Oca e i saluti dell’assessore alla Cultura Claudia Barbera sono stati il Col. Francesco De Simone e Nicolo Mannino a prendere la scena.

Il Col. De Simone ha illustrato ai presenti le attività del Terzo Stormo in abito internazionale e l0’importanza del messaggio di pace che le forze armat3e italiane portano in giro per il mondo. Successivamente ha preso la parola Salvo Sardisco vice Presidente del Parlamento della Legalità che ha introdotto l’intervento del Presidente Mannino, intervento quest’ultimo molto accorato e coinvolgente che ha reso partecipe tutta la platea lanciando un messaggio di solidarietà ai ragazzi presenti esortandoli a rimanere sempre con “la schiena dritta” rimanendo nella legalità nel loro percorso di vita.

A seguire sono stati consegnati riconoscimenti agli istituti scolasti del circondario villafranchese che si sono distinti in percorsi di legalità e, in un momento molto toccante, il Presidente Mannino ha ricordato la recente scomparsa del Cav. Luigi Tiberio ex appartenente alla Polizia di Stato, padre di Anna Lisa Tiberio promotrice dell’evento.

In chiusura un saluto dell’imam Mohamed Abdeslem Guerfi portavoce del Consiglio islamico di Verona, presente in sala, e due interventi di rilievo a chiusura dell’evento, uno del Portavoce Regionale dell’Ente del Terzo settore A.N.A.S. Francesco Bitto, e l’altro del Presidente del Consiglio Comunale di Villafranca Lucio Cordioli.