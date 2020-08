Vestirsi bene in 3 mosse

I grandi manager, le persone carismatiche, i grandi leader che vogliono farsi seguire dalle folle hanno da sempre compreso l’enorme potenzialità insita nel modo di vestire per raggiungere i loro obiettivi. Sanno, cioè, che per trasmettere un messaggio in modo convincente il giusto tipo di abbigliamento è un ottimo viatico per sedurre le persone e portarle dalla loro parte.

Quando, al mattino, scegliamo che abito portare, con quale camicia e quale cravatta abbinarlo ed eventualmente se completare il nostro completo con degli accessori ci sono due vie da seguire: prendere i capi dal nostro armadio senza pensarci troppo oppure sceglierli in base agli impegni della nostra giornata. Siccome con i vestiti possiamo mandare un’infinita quantità di messaggi non verbali, le persone più lungimiranti ed attente a questo aspetto, prima pensano a cosa dovranno fare quel giorno, in che ambiente saranno e quali obiettivi si prefiggono di raggiungere. Si chiedono, in sostanza: “Dove sarò? Con chi? Cosa voglio ottenere?”. Trascorrere una giornata con un amico o con la compagna presuppone un atteggiamento diverso rispetto ad un appuntamento di lavoro e di conseguenza “chiama” anche un diverso tipo di vestito.

Il primo passo da fare, dopo la doccia, la barba e la colazione è quindi questo: scegliere l’abito adeguato all’occasione e pensare come vogliamo presentare noi stessi agli altri. Possiamo scegliere di trasmettere un’immagine amichevole e cordiale, una più autorevole e decisionista, oppure una rassicurante. I colori, le

fantasie gli accessori aiutano molto a raggiungere questo scopo. Una delle funzioni primarie degli accessori, come il fazzoletto da taschino, la spilla, il fermacravatta, i gemelli, il tipo di cintura è propria questa, cioè dare un’immagine diversa di noi senza dovere cambiare l’intero outfit. Dobbiamo tenere una riunione aziendale e vogliamo farci ascoltare? Usiamo il colore blu, che comunica autorevolezza. Vogliamo proporre il nostro articolo ad un potenziale acquirente? Serviamoci di cravatte o fazzoletti da taschino con delle fantasie discrete, magari nei colori della terra, per dare un’immagine di noi vicina ed equilibrata. Desideriamo dare un’immagine un po’ distaccata? Il colore nero equivale a mettersi sul piedistallo e chiudersi agli altri. Prima di vestirci pensiamo qualche attimo, quindi, agli impegni della nostra giornata e all’abito migliore da portare, dimodoché non ci sia un’incongruenza tra ciò che diciamo e come ci

presentiamo.

Il secondo step è la vestibilità. Dobbiamo sempre avere abiti che cadano bene. Quando ci rechiamo in una boutique, in un negozio grandi firme oppure in uno store di una grande catena, qualora il commesso non sia preparato e non conosca bene le regole dell’eleganza, dobbiamo sapere noi cosa sia necessario controllare prima di procedere all’acquisto.

Le norme da seguire strettamente sono le seguenti:

– La giacca, il pullover, la camicia e ogni capo che portiamo sul busto deve avere le spalle della stessa

misura delle nostre, con una differenza di mezzo centimetro al massimo. Il giromanica deve, cioè,

poggiare dove termina l’osso della spalla.

– Il giromanica della giacca è il punto più delicato e difficile (oltreché costoso) da sistemare. Deve

permettere il movimento del braccio senza tirare a sé il resto della giacca.

– Il collo della giacca deve poggiare su quello della camicia, il quale deve fuoriuscire.

– La lunghezza della manica deve essere tale che il polsino della camicia sia visibile di circa 1-2

centimetri.

– I due quarti anteriori della giacca (dove poggia sul busto) non devono sollevarsi, ma stare appoggiati.

– Il pantalone è della taglia giusta quando sta su da solo senza bisogno della cintura. Il pantalone si può

allargare o stringere di una taglia. Oltre saltano le proporzioni e si creano difetti in altre zone (cavallo,

pieghe anteriori).

– Per un taglio classico il pantalone deve fare non più di una piega (break) quando poggia sul collo della

scarpa. Per un taglio moderno l’orlo arriva a sfiorare il contrafforte della calzatura. Misure più corte

fanno parte delle mode stagionali o di look volutamente trendy. e nulla hanno a che vedere coi canoni

classici dell’eleganza maschile.

Il terzo passo tiene conto della qualità del capo.

Se da distante, a livello visivo, vengono notati i colori e poi il taglio del nostro abito, quando l’occhio si avvicina, questi riconosce subito la fattura di un vestito. Un bell’abito sartoriale ci conferisce un’aurea di rispetto, credibilità e fiducia. I problemi sorgono con quelli di confezione e di prezzo economico. L’unico posto dove i materiali scadenti non vengono notati sono i volantini pubblicitari, mentre dal vivo si vedono immediatamente. Cominciamo col dire che i tessuti sintetici non sono di per sé un elemento negativo. Una certa percentuale, anzi, migliora la qualità del capo, perché lo rende più elastico, adattabile e durevole.

Questa percentuale dovrebbe attestarsi intorno al 5-7% del totale, massimo il 10. Oltre è eccessiva. Il materiale sintetico tende a diventare lucido e assomigliare alla plastica. E questo difetto emerge ben presto nei punti di maggiore usura, come il cavallo dei pantaloni, le ginocchia e la schiena. I materiali sintetici sono tutti derivati da scarti del petrolio. Altri difetti sono una sudorazione eccessiva, con la formazione di antiestetici aloni di sudore e la difficoltà a lavarli, in quanto tendono a restringersi eccessivamente. Questi abiti dovrebbero essere portati solo dagli adolescenti o da chi li usa una volta sola, per esempio se viene

invitato ad un matrimonio o ad una laurea, e poi non sa se avrà altre occasioni per portarlo, mentre un manager o chi occupa posizioni di rilievo deve sempre portare capi in tessuti naturali con tagli ben fatti. I capi economici pongono due importanti questioni che è bene sapere. Una è di carattere etico ed una riguarda

la nostra salute. Tanti articoli che costano poco, molto probabilmente sono stati realizzati sfruttando il lavoro minorile, le donne o le persone prive delle più elementari tutele, con retribuzioni misere ed orari massacranti. Se questo aspetto non ci interessasse, dovremmo almeno controllare come viene realizzato un capo, soprattutto con cosa e come viene tinto. I colori scadenti non si fissano bene sui tessuti. Tanti si lamentano che hanno acquistato una camicia, un paio di pantaloni o una giacca che coi primi lavaggi si sono scoloriti, ma non è questo il vero problema. Il problema è che con il caldo, la sudorazione e lo sfregamento i colori si fissano e penetrano attraverso la nostra epidermide, ed essendo tossici e di provenienza incerta bene non fanno di

certo.

Riassumendo,

quando dobbiamo scegliere un abito dall’armadio o ne vogliamo acquistare uno l’ordine per

procedere è il seguente:

1) Per che occasione, contesto e scopo mi serve?

2) Vestibilità corretta,

3) Qualità.

Roberto Rossi