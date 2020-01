Via libera dalla Giunta alla realizzazione di nuove strutture a supporto delle attività della Parrocchia di Dese. Ora il voto del Consiglio comunale. De Martin: “Anche così sosteniamo le attività sociali e di aggregazione del territorio”

La Giunta comunale, riunitasi martedì scorso, ha dato il via libera alla delibera di Consiglio comunale relativa ad una variante urbanistica al Piano degli Interventi dall’attuale destinazione “(V)” ossia Verde attrezzato (parco, gioco) alla destinazione “(A)” Attrezzature di interesse comune di progetto, per consentire la realizzazione delle strutture a supporto delle attività svolte dalla Parrocchia Natività di Maria di Dese.

“In seguito alla richiesta del parroco Don Enrico Torta – ha sottolineato l’assessore De Martin – abbiamo ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio comunale una delibera che, se approvata, permetterà ad una comunità di poter sistemare un’area di proprietà per renderla più fruibile per le tante manifestazioni che lì vengono organizzate dai parrocchiani. É anche in questo modo che dimostriamo quanto l’Amministrazione comunale è sensibile alle richieste del territorio, soprattutto se hanno come obiettivo quello di sostenere iniziative per i giovani e per le famiglie. Complimenti quindi a tutta la comunità della Parrocchia di Dese perché con la loro mini-olimpiade, con la sagra paesana che coinvolge anche persone delle località limitrofe nonché di Mestre e con il carnevale e i carri allegorici da sfilata mantengono vivo il quartiere e per questo avranno sempre sostegno da parte di questa Amministrazione”.

“Nello specifico – aggiunge la presidente della Commissione urbanistica Lorenza Lavini – la richiesta pervenuta dal Parrocchia è finalizzata a consentire la realizzazione di strutture polifunzionali destinate a magazzini, spogliatoi nonché i locali tecnici necessari per lo svolgimento delle manifestazioni sociali, aggregative, sportive e ludiche che si svolgono nell’ex campo di calcio attiguo all’asilo e in prossimità della chiesa parrocchiale”.

Venezia, 16 gennaio 2020