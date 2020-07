ViaggioaVicenza, scatta la foto del tuo luogo del cuore e condividi l’immagine su Instagram

Trascorrere l’estate in città può essere un’occasione per scoprire monumenti, musei, palazzi, piazze, parchi storici, scorci inaspettati e per partecipare ai numerosi eventi organizzati dal Comune di Vicenza.

Da oggi chi scatterà una foto con il proprio cellulare, immortalando monumenti, vie, contrade, dettagli curiosi o eventi culturali a cui partecipa, è invitato a condividerla su Instagram con l’hashtag #ViaggioaVicenza.

Gli scatti più belli saranno pubblicati sul profilo Instagram @comunedivicenza.

Tante sono le proposte per chi rimane in città che potrebbero diventare occasione per una foto da condividere con l’hashtag #ViaggioaVicenza.

“Viaggio in città. Estate 2020 a Vicenza. Cultura spettacoli e divertimento” è il calendario di eventi coordinato dall’assessorato alla cultura e realizzato da numerose associazioni culturali del territorio. Gli eventi si protrarranno fino a settembre e si terranno al Giardino del Teatro Olimpico, nel salone della Basilica palladiana, a Palazzo Chiericati, al Giardino del Teatro Astra, nel cortile di Palazzo Cordellina, al Giardino Salvi, a Porto Burci, nella Stamperia Busato, nel cortile di Palazzo Leoni Montanari, nella Loggia del Capitaniato, nel complesso di Santa Corona, nelle vie e nelle piazze del centro storico.

Calendario al link: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/256799

VicenzaTour 2020 è il nuovo progetto dell’assessorato alla cultura che promuove una serie di percorsi e passeggiate alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche della città. Sono 11 gli itinerari in programma da luglio a dicembre e durante la visita i partecipanti dovranno mantenere la distanza di un metro.

Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/257382

VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro e che, per questa edizione, si svolgerà in concomitanza con VOICE – Vicenzaoro International Community Event si terrà in centro storico tra l’11 e il 14 settembre con tanti venti. L’iniziativa è dell’assessorato alle Attività produttive e Turismo del Comune di Vicenza e avrà come tema A New Golden Way.

Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/257707

Anche una visita ai musei e monumenti cittadini può trasformarsi in un #ViaggioaVicenza.

I Musei civici sono aperti dal martedì alla domenica: Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico, il Museo del Risorgimento e della Resistenza, la chiesa di Santa Corona osservano l’orario estivo. Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131

La Basilica palladiana è aperta venerdì, sabato e domenica con la possibilità di visitare anche l’area archeologica (quest’ultima su appuntamento in giorni e orari orari prestabiliti) Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,47267).

Prosegue inoltre il challenge #vicenzamuseiaperti, avviato in occasione della riapertura dei musei dopo il lockdown. I visitatori possono ancora fotografare con il cellulare l’opera d’arte preferita, un dettaglio dell’allestimento, i monumenti che custodiscono le collezioni e che sono essi stessi opere d’arte, e poi condividere lo scatto su Instagram con l’hashtag #vicenzamuseiaperti.