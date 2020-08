Vicenza. Con “Mille e una nota” musica nei fine settimana di agosto in piazza San Lorenzo e corso Fogazzaro

“Mille e una nota” è l’iniziativa che porta in piazza San Lorenzo e corso Fogazzaro proposte musicali durante due fine settimana d’agosto.

Si tratta di una novità all’interno del calendario estivo di “Viaggio in città. Estate a Vicenza 2020. Cultura, spettacoli e divertimento” che raccoglie le proposte del territorio coordinate dall’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e con il sostegno di Gruppo Aim.

I sei concerti si terranno venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto e poi venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 agosto, dalle 19.30 alle 21.30.

La proposta, realizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, con l’agenzia di comunicazione Board Room di Debora Pevarelli, nasce da un’idea di Room21.it, il blog della cultura e degli spettacoli del Vicentino, e grazie all’apporto dell’associazione di musicisti Be Ancient Be Cool.

A presentare l’iniziativa c’erano oggi in piazza San Lorenzo l’assessore all’istruzione, il giornalista coordinatore del blog Room21.it Francesco Brasco, alcuni musicisti e i gestori dei locali coinvolti: il nuovo locale hawaiano Manawa Poke, la gelateria Capodilatte, il Bar San Lorenzo e il Caffè Terzi.

“Arricchire l’estate con proposte di intrattenimento e culturali per tutte le età è stato uno dei nostri obiettivi per offrire ai cittadini possibilità di divertimento e svago in particolare dopo l’obbligata clausura del lockdown – hanno dichiarato il sindaco e l’assessore all’istruzione -. Mille e una nota è una novità nel calendario estivo “Viaggio in città” che abbiamo accolto con piacere perchè ha proposto concerti in uno dei luoghi più belli della città che desideriamo rendere sempre più vitale. Gli esercenti di corso Fogazzaro e piazza San Lorenzo verranno coinvolti creando una collaborazione che certamente porterà frutto”.

“Inizialmente il progetto “Mille e Una nota” è nato durante la pandemia sulle pagine online del blog Room21.it con l’intento da una parte di stimolare la proposta culturale legata alla vita di tutti giorni nelle piazze cittadine, e dall’altra dall’urgenza di offrire ai musicisti, che non si sono potuti esibire per diverso tempo durante il lockdown, uno spazio dove esprimere il loro talento – ha commentato Francesco Brasco di Room21.it -. Abbiamo pertanto deciso, in accordo con il sindaco, di concentrare le forze di Mille e Una Nota, per il primo step, su piazza San Lorenzo e corso Fogazzaro, luoghi a noi cari sia ragioni familiari sia per ragioni lavorative. Segnalo che il blog Room21.it si chiama così proprio perché ha sede in corso Fogazzaro al civico 21 (agenzia di comunicazione Board Room). Per tornare alla musica la scelta dei gruppi musicali è ragionata: c’è contenuto, professionalità, ma anche capacità di adattamento ad un pubblico che possiamo definire generalista. Sono generi realizzati per un pubblico giovane e e anche adulto, per famiglie a passeggio, per un ascolto distratto e anche (speriamo) per un ascolto attento”.

Il palco verrà collocato lungo il perimetro della chiesa di San Lorenzo verso corso Fogazzaro.

Nelle sei date si esibiranno tre gruppi con voci femminili. Si potrà ascoltare lo swing del “Quite Elegant Trio”, il pop e l’R&B dei “Tasti Vibes”, il jazz e il pop di “A Bassa Voce” che proporrà brani tatti da colonne sonore di film.

Ai concerti si può accedere con libera fruizione.

Programma

Venerdì 14 agosto 2020, Quite Elegant Trio

Sabato 15 agosto, Tasty Vibes

Domenica 16 agosto, A Bassa Voce

Venerdì 21 agosto, A Bassa Voce

Sabato 22 agosto, Tasty Vibes

Domenica 23 agosto, Quite Elegant Trio

I gruppi

QUITE ELEGANT TRIO (genere swing)

Valentina Fin (voce), Mauro Sanò (Piano), Filippo Mapreso (batteria).

Contro il logorio della vita moderna.

Il trio propone un repertorio di standard della tradizione jazzistica americana e una selezione di musica swing italiana. La formazione si consolida esibendosi in occasioni di eventi pubblici e privati in tutt’Italia.

https://quiteeleganttrio.wixsite.com/site

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=YnbTy1vcT1g

TASTY VIBES acoustic trio (genere pop e r&b)

Tasty Vibes acoustic trio: Cristina Mariz (voce), Andrea Albini (chitarra e voce), Fabio Ferrante (percussioni).

Grandi successi internazionali dagli anni 80 ad oggi in una versione pop acustica, combinata con un set di percussioni molto particolare.

“Ci siamo conosciuti nell’orchestra della produzione televisiva SANREMO YOUNG, condotta da Antonella Clerici e andata in onda su Rai 1 tra febbraio e marzo 2018”.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Cff4jEcQ0cs

A BASSA VOCE jazz duo

Claudia Valtinoni (voce), Toni Moretti (basso elettrico, loop station)

Il duo nato nei primi mesi del 2010 rielabora in chiave acustica alcuni dei brani più belli degli ultimi decenni tratti dal repertorio che spazia dal jazz al pop passando per alcuni classici della musica per film come Moon River (Colazione da Tiffany), Somewhere over the rainbow (Il mago di Oz), Life is beautiful that way (La vita è bella).

L’esecuzione è affidata solamente alla voce e al basso a 6 corde, talvolta supportata dall’impiego di una loop station. Ne scaturisce così una interpretazione limpida in grado di mettere in evidenza la purezza e l’essenzialità delle musiche proposte.

http://www.abassavoce.it/

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=jCMWCEN4-G4&feature=emb_logo