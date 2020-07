Vicenza. Dal 6 agosto il parcheggio Canove di Aim chiude per un intervento di manutenzione straordinaria

I lavori dureranno fino a fine settembre. Nel frattempo saranno ricavati posti a rotazione in contra’ delle Canove e nel cortile dell’ex tribunale. Gli abbonati parcheggeranno al Fogazzaro



E’ in arrivo un importante intervento di manutenzione straordinaria per il parcheggio Canove, a ridosso del complesso di santa Corona. Per consentire i lavori, che comportano la completa sostituzione del piano rialzato profondamente ammalorato, la struttura resterà chiusa dal 6 agosto fino a fine settembre.

Questa mattina l’assessore alla mobilità e trasporti e il direttore generale di Aim, gestore del parcheggio, hanno illustrato l’intervento e le soluzioni di sosta alternative individuate nella zona.

“A fronte della necessità che Aim ci ha evidenziato a metà luglio – ha dichiarato l’assessore alla mobilità e trasporti – ci siamo immediatamente attivati per individuare tutte le soluzioni di sosta alternative per ridurre i disagi dell’utenza. Ringrazio a questo proposito il presidente del tribunale che a tempo di record ha dato il via libera all’utilizzo dei due cortili dell’ex palazzo di giustizia per ricavare temporaneamente parcheggi a rotazione e per i residenti”.

Per sopperire alla temporanea mancanza di posti auto a rotazione nella zona, saranno dunque realizzati 35 stalli blu in contra’ delle Canove e altri 40 stalli blu saranno ricavati nel cortile davanti all’ex tribunale, mentre in quello interno troveranno posto 15 posti gialli riservati ai residenti.

Inoltre, ai circa 70 abbonati del parcheggio Canove sarà consentito utilizzare, a parità di condizioni, il parcheggio Fogazzaro.



“Riteniamo che queste soluzioni – ha precisato il direttore generale di Aim – siano più che sufficienti per far fronte alla chiusura del parcheggio. L’occupazione media della struttura, infatti, a settembre dello scorso anno ha raggiunto picchi del 68% solo alle 11 del mattino e del 78% verso le 22, non andando quasi mai a saturare i 200 posti di cui dispone compresi i 70 abbonamenti. Nelle ore dello shopping pomeridiano, in particolare, l’occupazione media è stata di circa il 50%”.



La manutenzione, del valore di circa 200 mila euro, sarà completamente a carico di Aim, gestore del parcheggio.

Lavori preparatori sono già partiti in questi giorni proprio per anticipare e predisporre l’intervento più radicale che sarà cantierizzato dal 6 agosto, e soprattutto per contenere i giorni di inattività e accelerare al massimo il ritorno al servizio normale.

La manutenzione straordinaria riguarderà in particolare il soppalco d’acciaio di circa duemila metri quadrati di superficie, che attualmente ospita 92 posti auto. Sarà completamente sostituito il piano di calpestio formato da 160 pannelli, ciascuno del peso di tre tonnellate e mezzo.

Nell’occasione si lavorerà anche al piano terrà, dove sarà potenziata l’illuminazione con la sostituzione di alcune lampade e l’installazione di alcune altre a led, più efficienti ed economiche. Anche qui sarà rifatta tutta la segnaletica orizzontale, per una migliore canalizzazione di flussi veicolari.

Le casse, che saranno rimosse durante i lavori, saranno revisionate per offrire migliori qualità e celerità di funzionamento.