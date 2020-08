Vicenza. Elezioni del 20 e 21 settembre, richiesta per il voto domiciliare

C’è tempo fino a lunedì 31 agosto per presentare richiesta di ammissione al voto a domicilio in occasione delle elezioni regionali e del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre.

Il voto domiciliare è consentito agli elettori che dipendono da apparecchiature elettromedicali che impediscono l’allontanamento dalla propria abitazione, a coloro che sono affetti da gravissime infermità e che per ragioni di salute non sono trasportabili nemmeno con il servizio gratuito organizzato dal Comune per gli elettori non deambulanti.

Gli interessati possono fare richiesta trasmettendo all’ufficio elettorale del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione nella quale si attesta la volontà di esprimere il diritto di voto nell’abitazione in cui si dimora e contenente l’indirizzo completo e un recapito telefonico.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia della tessera elettorale, copia di documento d’identità in corso di validità e, inoltre, la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Ulss 8 Berica riportante l’esatta formulazione normativa attestante la sussistenza in capo all’elettore delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o la gravissima infermità che ne impedisce qualunque spostamento.

Per informazioni:

Ufficio elettorale, piazza Biade 26, telefono: 0444221429, 04444221430 e 0444221433 (attivi da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30), email: uffelettorale@comune. vicenza.it .

Pagina informativa sulle elezioni regionali e del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020: