Vicenza. Il sindaco ha fatto visita all’anziano aggredito in zona Mercato Nuovo

Questa mattina verso le 13 il sindaco si è recato all’ospedale di Vicenza per portare un saluto e un ringraziamento a nome dell’amministrazione comunale e della città all’anziano preso a calci e pugni da un 25enne qualche giorno fa in zona Mercato Nuovo per essere intervenuto con l’intento di sedare una violenta discussione tra il ragazzo e la sua fidanzata.

Con il sindaco erano presenti anche il prefetto e il questore di Vicenza, il direttore generale dell’Azienda Ulss 8 Berica con il direttore del reparto di Ortopedia e traumatologia.

“Abbiamo voluto ringraziare di persona il 73enne per il grande senso civico dimostrato con il suo gesto – ha dichiarato il sindaco –. Poteva girarsi dall’altra parte, ma non lo ha fatto, ribadendo, con coraggio e determinazione, un valore importante per la società, quale la difesa di chi si trova in difficoltà. È stato un comportamento generoso che gli fa onore e che va riconosciuto e valorizzato”.

Il sindaco lo ha invitato, una volta che si sarà ripreso, a recarsi in Comune per un riconoscimento formale a nome della città.

Nei prossimi giorni saranno resi noti gli sviluppi delle indagini tuttora in corso sulla vicenda.