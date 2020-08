Vicenza. Sport e solidarietà, sabato 29 agosto in piazza dei Signori la presentazione della squadra di pallamano Handball 2018

Si terrà sabato 29 agosto, dalle 18.30 alle 20, in piazza dei Signori la presentazione della squadra di pallamano Handball Schio 2018, militante nel campionato nazionale di serie B, che sostiene Vicenza for children, associazione che collabora con la Direzione generale dell’Ulss 8 Berica ed opera nel reparto di Pediatria, nel Day Hospital Oncoematologico e nella Tin (Terapia intensiva neonatale).

L’evento è organizzato in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza e vedrà la presenza, insieme ai giocatori e allo staff tecnico della squadra, di due testimonial: il campione di boxe Luca Rigoldi e il vincitore del Grande Fratello 10 Mauro Marin.

Saranno presenti, inoltre, il presidente dell’associazione Stay With Us, conosciuto come Lucky Luchetta dj, il presidente dell’associazione Vicenza for children, il presidente onorario della squadra Handball Schio 2018 e consigliere regionale, il sindaco e l’assessore allo sport del Comune di Schio e il vice delegato del Coni Point Vicenza.

“Sosteniamo con piacere questa iniziativa che consente anche di fare del bene – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive –. Crediamo che il binomio sport e solidarietà sia da valorizzare, andando ad animare la città con un evento interessante che saprà coinvolgere cittadini e turisti grazie alla presenza di ospiti importanti”.

Gli atleti arriveranno in piazza dei Signori a bordo di tre auto in stile americano.

Sarà, quindi, presentata la nuova maglia della squadra di Handball che parteciperà al campionato nazionale di serie B 2020/21 e che porterà il logo di Vicenza for children.

È previsto un intrattenimento musicale di sottofondo, di fronte alla Loggia del Capitaniato.