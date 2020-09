Vicenza. Viale Roma, conclusi i lavori di riqualificazione in tempo per il ponte della festa dei Oto

Si sono conclusi con due giorni di anticipo rispetto al previsto e in tempo per il ponte della festa dei Oto i lavori di riqualificazione di viale Roma, nel tratto compreso tra la rotatoria della stazione ferroviaria e viale Verdi.

Questa mattina il sindaco e l’assessore alle infrastrutture hanno eseguito un sopralluogo per verificare l’esito dell’intervento.

“Come promesso – ha detto il sindaco – in tempo per la festa patronale riconsegniamo ai Vicentini, completamente riqualificata, la strada d’ingresso alla città che da anni versava in pessime condizioni. Intervenire su strade e marciapiedi è doveroso ed è nostra intenzione è aumentare le risorse da destinare ai lavori sulla viabilità”.

“In questa strada – ha aggiunto l’assessore alle infrastrutture – abbiamo scavato fino a 60 centimetri di profondità perché il lavoro fosse fatto a regola d’arte per durare nel tempo. Con attenzione a non interferire con il traffico legato alla riapertura delle scuole, nelle prossime settimane lavoreremo in alcuni tratti di strada Pasubio, per poi tornare lungo viale Milano, da viale Roma fino al bivio con viale dell’Ippodromo”.

La nuova asfaltatura di viale Roma, per una spesa di 250 mila euro, ha richiesto una riqualificazione profonda della fondazione stradale, pesantemente ammalorata.

Sono stati riqualificati complessivamente 3.950 metri quadrati di strada, con uno scavo che in media è stato di 50 centimetri di profondità, ma che in alcuni tratti è stato portato in corso d’opera a 60 centimetri per ottenere la corretta portata della fondazione.

Sono stati successivamente posati strati di materiale arido, stabilizzato misto cementato, base bituminosa, binder e, infine, il manto d’usura.

L’opera è stata completata con la messa in quota di chiusini. Mercoledì è in programma il tracciamento della linea di mezzeria e degli attraversamenti pedonali.

La riqualificazione del secondo tratto di viale Roma, da viale Verdi al Giardino Salvi, è prevista dopo la conclusione dei lavori che deve eseguire Aim Amcps sui nuovi collegamenti fognari.

In attesa di realizzare l’intervento definitivo, si è comunque intervenuti nei tratti più ammalorati con la posa di uno strato superficiale di asfalto.