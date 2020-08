Vicenza. Viale Rumor, riqualificata l’aiuola lungo il fiume

Via il vecchio telo anti infestanti, ormai slabbrato e rovinato in più punti, e nuova sagomatura degli arbusti di abelia, per dare maggior ordine e allineamento.

Si concluderà oggi pomeriggio l’intervento di riqualificazione dell’aiuola di viale Rumor, realizzata dopo l’alluvione del 2010 tra il marciapiede e la strada per valorizzare lo storico filare di olmi lungo il fiume Bacchiglione.

“Con questo lavoro – dichiara l’assessore alle infrastrutture – diamo la doverosa sistemazione ad uno dei più bei viali alberati della città. Nelle prossime settimane, sentita anche la Soprintendenza, valuteremo se piantare nuovi arbusti per arricchire ulteriormente l’aiuola”.

Negli anni il telo contro le piante infestanti, utile allo sviluppo dei cespugli, si è infatti progressivamente deteriorato. E’ stato pertanto rimosso insieme al vecchio impianto di irrigazione, a sua volta danneggiato in più punti.

L’intervento di riqualificazione, del costo complessivo di 4.697 euro, serve anche a rendere più traspirante il terreno, a vantaggio degli olmi e dei cespugli.