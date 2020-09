VicenzaTour 2020, nuovo appuntamento per la visita guidata a Palazzo Trissino e per Vicetia

Sabato 12 settembre Palazzo Trissino, sede istituzionale del Comune di Vicenza, aprirà le porte delle sale di rappresentanza al piano nobile per consentire ai partecipanti di VicenzaTour 2020 di conoscere le vicende storiche dell’edificio, opera di Vincenzo Scamozzi, affacciato su corso Palladio.

Poiché l’iniziativa registra il tutto esaurito per l’appuntamento delle 9.30, con una lista d’attesa di oltre 15 persone, l’assessorato alla cultura ha deciso di aggiungere un nuovo appuntamento per sabato 19 settembre alle 9.30 a cui è ancora possibile iscriversi.

L’itinerario prevede il ritrovo nel cortile di Palazzo Trissino. Percorrendo lo scalone d’onore si raggiungerà sala degli Stucchi e la vicina sala Giunta. Ci si sposterà in Loggia del Capitaniato e nella sala del Consiglio Comunale per poi uscire in piazza dei Signori.

Risulta completo anche il tour guidato Vicetia in programma sabato 10 ottobre con partenza alle 16.30. Pertanto si è deciso di programmare un’altra visita alle 16, anch’essa completata dalla lista d’attesa che si era nel frattempo formata. È stata fissata pertanto una nuova data, domenica 11 ottobre con partenza alle 16, che verrà effettuata al raggiungimento dei 10 partecipanti.

“È una bella soddisfazione vedete tanta partecipazione ai tour che consentono di approfondire la conoscenza della nostra città, e non solo da parte dei vicentini, ma anche dei visitatori provenienti da altre provincie. Un buon segnale per Vicenza che ce la sta mettendo tutta ritornare ad avere nelle sue piazze, nelle sue contrade e nei suoi musei la presenza dei turisti” – spiega l’assessore alla cultura.

Programma di Vicenzatour 2020

Il programma di Vicenzatour è ricco di altre proposte con posti disponibili.

A Vicenza green si potrà partecipare domenica 4 ottobre alle 10.

Rinascimento d’autunno, previsto per domenica 11, 18 e 25 ottobre alle 10 (domenica 18 ottobre anche in lingua inglese), consentirà di visitare a soli 10 euro ben tre sedi, Teatro Olimpico, Basilica Palladiana e Palladio Museum, accompagnati da una guida esperta

Infine Vicenza e la Grande Guerra è in programma sabato 31 ottobre alle 10, sia in lingua italiana, sia inglese, e il 7 novembre in italiano.

Vicenzatour continua a risultare particolarmente gradito. 250 sono i visitatori che hanno partecipato fino ad oggi ai tour proposti con il tutto esaurito per “I tesori perduti”, “Vicenza medievale” e “Vicenza underground”.

Per i prossimi tour, da settembre a dicembre, ci sono già oltre 200 prenotazioni.

Le proposte di percorsi e passeggiate alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche della città, organizzati con il coinvolgimento della Soprintendenza, del Museo Diocesano e del Palladio Museum e in collaborazione con le guide turistiche della provincia di Vicenza e con il Consorzio Vicenza è, che gestisce la promozione, le prenotazioni e il servizio di biglietteria, sono 11 complessivamente, programmate da luglio a dicembre.

Programma completo al link https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/257382

Le visite si svolgono in piena sicurezza, grazie al corretto distanziamento, l’uso della mascherina e la sottoscrizione dell’autodichiarazione prevista.

Per prenotazioni contattare lo Iat di piazza Matteotti tutti i giorni dalle 9 alle 17.30. Contatti: 0444320854 iat@comune.vicenza.it