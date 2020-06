Video frecce tricolori Ghedi addestramento 2020

In questo particolare momento storico, così come accade durante il periodo dell’anno che precede la stagione “estiva”, le Frecce Tricolori lasciano la loro base aerea di Rivolto, in Friuli Venezia Giulia, per eseguire dei voli di addestramento “fuori sede”. La formazione va quindi ad Aviano, Istrana, Cervia, Grazzanise o, per l’appunto, Ghedi per trovare caratteristiche orografiche differenti rispetto a Rivolto ed addestrare i nuovi piloti a volare il programma acrobatico anche in assenza dei consueti riferimenti visivi al suolo.

FRECCE TRICOLORI – ADDESTRAMENTO GHEDI AB 23/06/2020 youtu.be/5eOnJ_y9nlg