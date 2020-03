Vigili con sirene salutano gli Ospedali di Borgo Roma, Borgo Trento e Marzana

Le sirene delle auto della Polizia Locale accese assieme ai lampeggianti e poi un Lungo applauso.

Così oggi davanti al Policlinico di Verona, all’ospedale di Borgo Trento, a quello di Marzana e in tutte le strutture ospedaliere della provincia scaligera si è svolto una sorta di flash-mob per ringraziare tutti gli operatori sanitari impegnati sul fronte dell’emergenza Coronavirus.

“È stato commovente vedere quei volti affacciati alle finestre dell’ospedale per assistere alla cerimonia” ha detto il sindaco di Verona, Federico Sboarina. “Tanti uomini e donne – ha spiegato – che stanno lavorando in prima linea e che in quest’emergenza si sono messi a disposizione di tutt”.

Attraverso le sirene ed i lampeggianti accesi dei mezzi della Polizia locale e agli applausi delle Istituzioni presenti, la città intera si è stretta oggi a loro, in un abbraccio virtuale”.

Fonte: ANSA.