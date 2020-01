Villafranca: ANAS attua campagna nelle scuole contro l’abuso di alcool

Ieri è ripartita la campagna informativa “Non troppo piccoli per parlare di alcool” per l’anno 2020 che i volontari ANAS Veneto stanno attuando nelle scuole della provincia di Verona per mettere al corrente i ragazzi dei danni che l’alcool può causare all’organismo umano con tutti i rischi sociali a questo correlati.

Il primo incontro dell’anno è stato tenuto al liceo Carlo Anti di Villafranca di Verona, dove i rappresentanti dell’associazione A.N.A.S. che attuano la campagna, guidati dal Presidente Bertasi e affiancato dai volontari Ceriani (nella foto) e Malagnini, in collaborazione con l’associazione Alcolisti Anonimi e l’associazione ALANON (parenti di alcolisti), hanno fornito informazioni ed esperienze dirette di alcolismo, comunicando agli alunni che è assolutamente dannoso avvicinarsi all’alcool in età adolescenziale. Presenti all’assemblea circa 170 ragazzi delle prime che hanno interagito con i volontari in modo diligente ed interessato.

Si è dato cosi il via per il 2020 alla fase operativa del progetto che, inserito anche nella pianificazione della Rete Cittadinanza e Costituzione, toccherà vari Comuni e vari scuole della provincia di Verona. Prossimo appuntamento l’Istituto Alessandro Manzoni di Verona.

Per informazioni e contatti mail: anasvenetorpogetti@tiscali.it – sito: www.anasveneto.it