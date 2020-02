Villafranca: Biblioteca e 3° Stormo danno il via al concorso letterario “Missione Compiuta”

Un’iniziativa culturale patrocinata dall’Aeronautica Militare rivolta anche ai giovani studenti

Un racconto breve e inedito per narrare le esperienze o descrivere particolari avvenimenti dei quali si è stati protagonisti a fianco del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare in attività svolte interagendo con la città di Villafranca di Verona e i suoi abitanti.

È ciò che viene chiesto a chi vorrà mettere alla prova le proprie attitudini letterarie e prendere parte al concorso letterario nazionale “Missione Compiuta” presentato oggi, 31 gennaio 2020, nel corso della conferenza stampa tenuta presso la Sala Giunta del Municipio di Villafranca di Verona, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Claudia Barbera, del Comandante del 3° Stormo Colonnello Francesco De Simone e del Presidente del Comitato della Biblioteca Comunale Renzo Campo dell’Orto.

Patrocinata dall’Aeronautica Militare e sostenuta dall’Associazione Arma Aeronautica (Sezioni di Verona e di Villafranca) e dal Circolo del Terzo, l’iniziativa culturale nasce proprio dalla collaborazione tra il Comitato della Biblioteca Comunale ed il 3° Stormo, ed è rivolta a coloro che hanno prestato o prestano servizio presso la base militare e ai loro familiari.

Ma anche gli studenti potranno partecipare se in passato hanno preso parte al progetto “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (anche nota come Alternanza Scuola Lavoro) oppure agli stage universitari organizzati sulla base di Caluri nell’ambito del Corso di Laurea in Governance dell’Emergenza dell’Università di Verona.

Gli elaborati, che dovranno contenere tra le 6.000 e le 8.000 battute (ovvero tra le 3 e le 5 pagine complessive), dovranno essere inviati entro il 10 aprile 2020 all’indirizzo e-mail presidente.biblioteca@comune.villafranca.vr.it .

Una giuria, appositamente nominata, determinerà la classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica e umana, valutando la qualità dello scritto, i valori dei contenuti, la forma espositiva e le emozioni suscitate. La cerimonia di premiazione è programmata per il 16 maggio 2020, presso il 3° Stormo di Villafranca, in occasione dell’Assemblea Annuale del Circolo del Terzo, sodalizio che riunisce gli appartenenti al 3° Stormo di ieri e di oggi.

I primi tre classificati, unitamente ad una decina di altri racconti pervenuti, saranno pubblicati in un volume che verrà distribuito gratuitamente.

In allegato bando di partecipazione al concorso.

Bando Concorso Letterario Missione Compiuta 2020 def.