Villafranca di Verona. Raccolta rifiuti in grandi aree condominiali

In merito alla problematica del conferimento dei rifiuti nella grandi aree condominiali di Villafranca, l’Amministrazione comunale, già da tempo, ha aperto dei tavoli di confronto con Amia e Ater per addivenire alla soluzione del problema. Da questi incontri è emersa la possibilità di creare aree di raccolta rifiuti chiuse all’interno degli spazi condominiali.

Amia ha consegnato al Comune di Villafranca due bidoni dell’umido da 240 litri, due cassonetti da 1100 litri per la plastica, un cassonetto per la carta ed un cassonetto per il secco.

Il Sindaco Roberto Luca Dall’Oca: “ringrazio i Presidenti di Amia Bruno Tacchella e di Ater Damiano Buffo per la collaborazione data e per i tavoli di confronto costruttivi ai quali hanno partecipato per arrivare alla soluzione di questo problema.

Da tempo, insieme ai Consiglieri comunali Pennacchia e Tedesco, stavamo cercando la soluzione migliore per l’area in zona Collodi e per tutte quelle aree condominiali dove sono presenti un gran numero di immobili.

Si partirà dal complesso di via Sommacampagna/Collodi e, in seguito, la stessa soluzione verrà adottata a Villafranchetta e in via Cesare Marchi andando a localizzare aree di raccolta idonee. Con questa soluzione ci auguriamo che venga definitivamente risolto il problema dell’abbandono del rifiuto in strada da parte di qualche cittadino incivile.

Ancora una volta l’Amministrazione ha dato prova di lavorare per il bene comune e per trovare la soluzione più adeguata.”

L’Assessore all’Ecologia Riccardo Maraia: “con questa soluzione poniamo fine, probabilmente, alla problematica dell’abbandono dei rifiuti nei centri di grande aggregazione condominiale. A Villafranca abbiamo parecchie realtà di questo tipo sorte prima che si utilizzasse il metodo del porta a porta per la raccolta dei rifiuti.

Interventi di questo tipo potrebbero essere la soluzione per una corretta raccolta differenziata. Si richiamano però i cittadini ad un maggior senso di responsabilità per evitare situazioni indecorose.”

“Abbiamo accolto da subito la richiesta dell’amministrazione comunale, venendo incontro alle esigenze della collettività e per garantire un servizio ancora più capillare – ha sottolineato il presidente Bruno Tacchella – L’attenzione di Amia nei confronti del Comune villafranchese è da sempre molto alta e da diversi anni garantiamo un elevato livello di decoro e pulizia in tutta la città”.

Il Presidente dell’Ater Damiano Buffo: “L’Ater si è dimostrata sensibile alle esigenze delle persone ed ha messo a disposizione del Comune di Villafranca un’area di sua proprietà per la realizzazione di un’isola ecologica che risolve una criticità sentita da tempo da parte di molti residenti. Si dimostra, ancora una volta, quanto la sinergia tra enti sia fondamentale nel trovare le migliori soluzioni per i cittadini”.