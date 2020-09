Villafranca di Verona. Domenica 13 settembre, in Biblioteca, Alessandra Moretti e Annamaria Bigon incontrano i cittadini.

Domenica 13 settembre. In Biblioteca Alessandra Moretti e Annamaria Bigon incontrano i cittadini.

Solo posti in piedi in biblioteca o meglio nella piazzetta antistante in quanto, complice il distanziamento imposto dalle regole Covid, quelli a sedere in sala erano tutti occupati per l’incontro con i cittadini su “Finanziamenti europei e progetti – ruolo di regione ed amministrazioni locali” tenuto da Alessandra Moretti e Annamaria Bigon cui hanno partecipato anche Enzo Righetti, candidato PD alle prossime Regionali, Matteo Melotti in corsa nelle medesime elezioni per un posto rimasto vacante in Senato ed il parlamentare Diego Zardini. Ovviamente nell’occasione anche l’avvocato Annamaria Bigon, consigliere regionale uscente, ha presentato la sua ricandidatura. Vi riporto in estrema sintesi i concetti magistralmente espressi dall’europarlamentare Alessandra Moretti che ha aperto l’incontro. Sono in arrivo dall’Europa una quantità straordinaria di fondi ma per poterli impiegare occorre essere pronti con chiari e dettagliati progetti; ricerca scientifica, sanità, lavoro e occupazione, istruzione ed inclusione sociale i campi che più di altri meritano priorità; massima attenzione alla sanità pubblica che deve essere difesa da ogni manovra, come peraltro accaduto in questi ultimi anni, messa in atto per favorire invece quella privata con evidente discapito delle fasce meno abbienti non in grado di sostenere gli elevati costi di alcune cure e pertanto costrette a rinunciarvi; convinto sostegno all’utilizzo dei fondi del MES che, proprio per la sanità, porterebbero nelle casse regionali quasi tre miliardi di euro, certo i paesi cosiddetti “paesi frugali” (Olanda, Belgio ecc.) chiedono che quei soldi siano spesi bene. Cosa vuol dire sanità di eccellenza? Ha esordito Annamaria Bigon nel suo intervento. Vuol dire diritto alla salute per tutti. Non certo l’artificiosa inesistenza delle liste d’attesa come risulta per il fatto che in mancanza di posti utili le prenotazioni non vengono nemmeno prese ed in merito annuncia la sua proposta di modifica del regolamento dei CUP (Centri Unici di Prenotazione) per inserirvi anche tutte le realtà sanitarie private che benchè convenzionate con le relative Asl si gestiscono autonomamente. Tra i suoi programmi promette in particolare di cercare di intervenire per sostenere il case di riposo attualmente in grave crisi economica per la mancanza di entrate causata dal Covid che di fatto ha quasi azzerato una intera generazione e dare impulso alla realizzazione degli Ospedali di Comunità rimasti di fatto “al palo di partenza” per mancanza di fondi mentre nel contempo sono stati sollecitamente smantellate le strutture di lunga degenza che gli stessi dovevano sostituire creando grave disagio sociale. Per un breve saluto sono intervenuti: Enzo Righetti, pure candidato alle Regionali che ha ricordato come sulla scheda possano essere fatte si due preferenze ma che debbono essere di genere diverso (un uomo ed una donna o viceversa) pena l’annullamento della seconda e Matteo Melotti in corsa per un posto in Senato dove, ha ricordato è importante avere una persona che ben conosce le esigenze e la realtà del nostro territorio. Nel salutare Annamaria Bigon ha dato a tutti appuntamento per la chiusura della sua campagna elettorale che si terrà all’Hotel Antares dopodomani mercoledì 16 dalle 20.00 cui parteciperà anche il dirigente nazionale del PD Graziano Del Rio. Rico Bresaola