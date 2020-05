Villafranca di Verona – Familiarmente 2020

Lunedì 11 maggio 2020 si sarebbe dovuto inaugurare Familiarmente 2020, per affrontare, attraverso dibattiti, conferenze e spettacoli, il tema del “Coraggio di…” quale virtù fondamentale che permette di essere determinati e forti nelle scelte della vita. Purtroppo, a causa dell’epidemia in corso, non è stato possibile dare avvio a tale iniziativa.

Gli assessori Jessica Cordioli e Nicola Terilli hanno il piacere di presentare, tramite i social del Comune, le creazioni degli studenti della classe 4°A del Liceo Artistico Indirizzo Grafico dell’Istituto Carlo Anti di Villafranca. I ragazzi sono stati affiancati con professionalità e passione dalle insegnanti Marianna Barugola, Noemi Poffe e Grazia Felici con le quali, assieme a Don Antonio Scattolini e le educatrici del Servizio Educativo Territoriale, hanno sviluppato un percorso conclusosi con la realizzazione di pannelli grafici. Il gruppo classe si è impegnato in un attento lavoro di ricerca e studio di testi che argomentassero sul coraggio, nelle sue infinite sfaccettature, per poi estrapolarne brevi frasi e progettare un rought esemplificativo del concetto espresso dalla frase. Per dare una veste uniforme ai manifesti hanno scelto di ispirarsi alle Leggi della Gestalt e utilizzare il solo colore giallo in quanto emotivamente indicante il coraggio. La fase compositiva ha poi messo in relazione il visual e il testo scelto. I lavori dei ragazzi saranno visibili sul sito del Comune www.comune.villafranca.vr.it e sulle pagine facebook Servizio Socio – educativo e Comune di Villafranca di Verona.

Villafranca di Verona, 18 maggio 2020