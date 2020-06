“Villafranca non si arrende”; questo lo slogan della doppia conferenza stampa oggi in Sala Giunta per presentare la ripresa delle prossime manifestazioni e l’assegnazione dei lavori di completamento della palestra delle scuole elementari Zanella della Rizza. Ha aperto l’intervento il sindaco Roberto Dall’Oca annunciando che per dare un segnale positivo anche quest’anno Villafranca, seppur in maniera ridotta e nel rispetto delle ultime linee guida avrà la sua “fiera”. Manifestazione che essendo una delle prime in assoluto sarà perciò “pilota” per l’intera provincia di Verona. “Fiera de San Piero” in forma ridotta in quanto le attrazioni da trenta saranno ridotte a venti ed all’area “Food”, allestita all’interno del castello, si porta accedere solo attraverso un unico varco di ingresso, diverso da quello di uscita, muniti di mascherina e fino al un numero massimo consentito (mille) regolato a mezzo appositi “contapersone”. Tutt’altro argomento ha trattato di seguito il Vicesindaco Francesco Arduini che ha comunicato l’avvenuto affidamento alla ditta Caldana Paolo dei lavori di completamento della palestra delle scuole della Rizza. I lavori, per un importo di 341000 euro (aggiudicati con un ribasso del 20,171%), una volta terminati, da contratto entro il 7 settembre p.v., consentiranno il regolare svolgimento dell’attività motoria degli alunni. La struttura poi completa di spogliatoi e bagni rimarrà, in orario extrascolastico, a disposizione della comunità. Fiera ma non solo, ha proseguito l’Assessore alla Cultura Claudia Barbera che è tornata sul tema delle manifestazioni musicali e non solo. La ripartenza è fissata per l’11 luglio, data simbolica per Villafranca (quella della firma dei Preliminari della Pace del 1859), con uno straordinario concerto di musica classica e moderna dei duo; “Amadeus Piano Duo” composto dai pianisti Alberto Nosè e Valentina Fornari e dalla ”Associazione Musicale 4/4” composta da Antonio Granata al violino e Chiara Soave al pianoforte. Nell’allestimento all’interno del castello, che sarà poi utilizzabile anche per altre attività, sono per intanto previsti ulteriori quattro grandi spettacoli, le cui date sono in corso di definizione tranne quello della tappa villafranchese della celebre “Milanesiana” che si terrà il 14 e 15 luglio. Per il mese di agosto poi è prevista la ripresa del cinema all’aperto mentre manca poco anche per la riapertura della “Sala Ferrarini” e degli altri spazi comunali. Ha in fine concluso il sindaco con la sua affermazione “Villafranca non si arrende” e considerati i tempi aggiungo io “speremo ben”.

Rico Bresaola