Villafranca: Parlamento della Legalità Internazionale e 3° Stormo animano un convegno aspettando la Giornata della Memoria

Tanti gli studenti delle scuole secondarie presenti per discutere di pace e legalità

È stata una giornata speciale quella vissuta da oltre 400 studenti di Villafranca di Verona lo scorso sabato 18 gennaio, grazie al Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, Nicolò Mannino, al Vice Presidente Salvo Sardisco, e al Comandante del 3° Stormo, Colonnello Francesco De Simone, riuniti nella Sala Teatro della città dedicata al soprano Alida Ferrarini, per un convegno culturale dal titolo “in viaggio verso la Giornata della Memoria“, che ha richiamato i valori della legalità e dell’impegno per la pace.

Dopo i saluti di rito del Sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca, per l’occasione affiancato dal sindaco e vice sindaco dei ragazzi, a dare il via al convegno organizzato su iniziativa dell’Assessore all’Istruzione, Legalità e Lavoro, Anna Lisa Tiberio, è stato il Colonnello De Simone che ha parlato dell’impegno del 3° Stormo nell’ambito di alcune delle missioni internazionali cui le Forze Armate italiane, in particolare l’Aeronautica Militare, partecipano sotto l’egida delle Nazioni Unite o della NATO.

“La base di Herat, in Afghanistan, e quella di Erbil, nel Kurdistan iracheno – ha raccontato il Colonnello De Simone – sono rispettivamente denominate Camp Arena e Camp Juliet proprio perché realizzate dal personale del 3° Stormo partito dalla base di Villafranca. In qualche modo – ha poi aggiunto – è come se l’intera provincia scaligera avesse posto la sua cifra sul lungo processo di ricostruzione culturale, economica e sociale di questi due Paesi“.

È stata poi la volta di Nicolò Mannino e Salvo Sardisco, che hanno parlato dell’impegno del Parlamento della Legalità Internazionale nel promuovere la cultura della legalità in tutto il mondo per rispondere al malessere dei giovani, anche attraverso la creazione di “ambasciate” costituite da ragazzi perché possano condividere esperienze e conoscenze, e diventare cittadini consapevoli e responsabili del proprio futuro. “Le ambasciate del Parlamento – ha detto Mannino – rappresentano un laboratorio di dialogo interculturale, tra queste l’Ambasciata della Resilienza, costituita presso la Scuola Allievi della Polizia di Stato a Peschiera del Garda, l’Ambasciata dell’Impegno, appena inaugurata presso il Comando Forze Operative Terrestri di Supporto di Verona, e l’Ambasciata del Tricolore, presso il 37° Stormo dell’Aeronautica Militare a Trapani”.

All’incontro hanno preso parte anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Villafranca, Claudia Barbera, l’Imam di Verona, Mohamed Abdeslem Guerfi, i rappresentanti dei locali comandi di Compagnia dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, alcuni insegnanti e dirigenti scolastici, tra questi Giuseppe Venturini, dell’Ufficio Scolastico di Verona e Riccardo Beghini, dell’Istituto Comprensivo Cavalchini Moro di Villafranca.