Volare: un sogno e un lavoro. Come si diventa pilota

Quando ai bambini viene posta la fatidica domanda ‘che lavoro vuoi fare da grande?’, la professione di pilota d’aereo si posiziona in alto nella classifica del gradimento. Volare è infatti un sogno, un’emozione segreta e l’esplorazione del cielo che è innata in qualsiasi essere umano. Ma può essere anche uno sbocco professionale importante, ricco di fascino e prestigio: basta fare mente locale sui propri desideri per il futuro e conoscere i vari step che portano a diventare un pilota di linea.

Per quanti vogliono iniziare a saperne di più su questa magnifica professione, sarà sicuramente utile prendere parte alla conferenza “Diventa pilota – Come diventare pilota di linea, le attitudini che il pilota moderno deve avere”, organizzata dall’accademia di volo Asteraviation Flight Academy . E’ in programma per sabato 18 Aprile alle 10 al Circolo dell’E.I. a Castelvecchio, Verona (per conferma partecipazione scrivere a info@asteraviation.it ) e sarà l’occasione per scoprire, tra le altre cose, come le compagnie di volo selezionano i piloti, quali sono i percorsi di studio necessari e quali i costi per conseguire le licenze di volo professionali.

Il fascino della professione e i suoi sbocchi

E’ un dato di fatto: l’uso dell’aereo di linea è in crescita continua , sia per viaggi turistici che per spostamenti d’affari (da menzionare il boom fatto registrare anche dai gruppi “low cost”). Le compagnie hanno capito che il momento storico è favorevole a un investimento sulla formazione e l’assunzione di nuovi piloti (uno studio del gruppo Boeing spiega che ne serviranno 800mila nei prossimi 15 anni) e puntano all’acquisto di nuovi aeroplani.

I giovani potranno trovare in questa affascinante professione, che conduce in giro per il mondo praticamente ogni giorno, un importante sbocco di lavoro. Proprio per questo Asteraviation organizza la conferenza del 18 Aprile con Andrea Fraizzoli, co-fondatore ed amministratore unico di Asteraviation Srl, che da oltre 25 anni si occupa di organizzazioni per l’addestramento di piloti. L’obiettivo è quello di fornire ai ragazzi e alle famiglie tutte le info sulla professione e sulle opportunità nel settore aeronautico.

Corsi e selezioni: così si scopre l’attitudine al volo

La Asteraviation Flight Academy, accademia di volo veneta che ha una base operativa sull’ aeroporto di Boscomantico e una all’aeroporto di Villafranca di Verona, è specializzata nell’organizzazione di corsi e selezioni volte a scoprire la predisposizione e le necessarie attitudini al volo nelle persone che aspirano alla carriera di pilota di linea.

Si può prendere parte all’attività formativa dell’accademia non appena finita la scuola o l’università, ma anche nel caso in cui si stia già lavorando in un altro settore (e il sogno di fare il pilota di linea sia sempre rimasto nel cassetto). In questo caso le attività teoriche saranno strutturate tramite piattaforme virtuali, mentre quelle di volo saranno organizzate compatibilmente con la disponibilità della persona.

Chi invece sta ancora studiando e desidera diventare un pilota di linea può prendere parte all’High School Program, pensato per gli studenti che puntano a ottenere le licenze di volo professionali senza limitare il tempo dello studio.