Wanbao Acc: Assessore Donazzan a Ministro Patuanelli, ”Sconcertati per scelta commissariale che disattende 6 mesi di gestione collaborativa e le speranze di 300 famiglie”

Venezia, 31 marzo 2020

L’assessore al lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, chiede un incontro con il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli in merito alla vicenda Wanbao. “Si rende urgente un confronto diretto su come il ministro intenda gestire la crisi Wanbao – afferma la rappresentante della Regione Veneto – Non è possibile che un percorso di gestione concertata tra le parti sociali, le istituzioni locali, la Regione e il Ministero venga stravolto dalle indicazioni dirette del ministro, che non tengono conto in alcun modo di quanto lo stesso ministero aveva affermato. Ora si è creata una situazione disorientante, per il futuro dell’azienda, i suoi 290 dipendenti e tutto l’indotto, in particolare nel mercato di riferimento dello stabilimento bellunese”.

Se da un lato l’assessore regionale al Lavoro ringrazia “il Tribunale di Venezia per aver considerato indifferibile l’appuntamento di avvio della gestione commissariale e della nomina del commissario giudiziale, nonostante la sospensione dell’attività dettata dall’attuale situazione di emergenza sanitaria” ed esprime “pubblico apprezzamento” ai giudici “per aver condiviso con noi l’urgenza prioritaria di garantire la continuità produttiva del sito di Mel, che conta 300 posti di lavoro”, dall’altro Donazzan non esita a manifestare “stupore”, “rammarico” e insoddisfazione” per l’indicazione del commissario giudiziale formulata direttamente dal Ministro per lo Sviluppo economico.

“Prendiamo atto positivamente della sentenza n. 20 del 27 marzo del Tribunale di Venezia – ribadisce l’assessore al lavoro della regione Veneto, Elena Donazzan, rivolgendosi al ministro Patuanelli – in merito alla fase propedeutica di ammissione all’amministrazione straordinaria dell’azienda Wanbao Acc: un pronunciamento che ci conforta in merito alla bontà del percorso di salvataggio dell’azienda intrapreso verso l’amministrazione straordinaria, al quale Ministero, Regione, parti sociali e istituzioni locali hanno lavorato per mesi”.

“Ma siamo letteralmente sbigottiti – scrive la titolare delle politiche per il lavoro della Regione Veneto nella sua ‘lettera aperta’ rivolta al ministro – ed intendiamo esprimere tutto il nostro stupore e rammarico rispetto alla scelta da Lei indicata, che disattende un percorso di gestione collaborativa della crisi durato oltre sei mesi e che crea forte disorientamento anche rispetto ai clienti e ai fornitori con cui opera Acc Wanbao”.

“Una nomina che, oltretutto – incalza Donazzan – disattende le stesse indicazioni date dal Mise nei mesi scorsi”.

“A questo punto sorgono spontanee alcune domande – aggiunge l’assessore – il ministro Patuanelli, che non abbiamo mai visto ad un tavolo di crisi, conosce le peculiarità di questa crisi? Si è mai relazionato con le proprie strutture rispetto al percorso improntato? Pretendiamo una immediata risposta nel rispetto delle 290 famiglie coinvolte e della filiera interessata”