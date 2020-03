Zaia ai veneti all’estero: “Restate dove siete”

«So che molti ragazzi veneti chiedono di rientrare. Mi hanno scritto dal Canada, dagli Usa, dalle Canarie, dall’Asia. Si ritrovano con voli bloccati e frontiere chiuse. In questo momento mi piacerebbe riuscire a farli rientrare tutti, ma a tutti dico: se non avete estrema necessità di avventurarvi in percorsi strani mettevi, se riuscite, in isolamento totale, restate chiusi, fate scorta di alimentari e restate lì». È l’appello del presidente del Veneto Luca Zaia. «Perchè avventurandosi in un viaggio in Europa con macchina o mezzi di fortuna – rileva – si rischia di arrivare già contagiati. Perché questa è la verità».