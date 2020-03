Zaia: «Aprire le scuole il 3 aprile? Impensabile». Picco dei contagi a metà aprile

VENEZIA- Il bollettino di guerra della sanità veneta ha contato mercoledì 24 morti in più a causa del Covid-19 rispetto al giorno precedente. Al massimo, nei giorni scorsi, si sono registrati 12 decessi. È in questi due numeri che si racchiude la triste alchimia dei modelli matematici. I morti registrati in un solo giorno sono raddoppiati e c’è da attendersi una crescita ulteriore. Quel famoso «picco» che diventa spartiacque per una graduale remissione dell’epidemia. Mercoledì il governatore Luca Zaia ha fatto il punto della situazione indicando una data: il 15 aprile. «Questo ci dicono i modelli matematici, ma sia chiaro che l’andamento dell’emergenza evolve di ora in ora. Si rasenta la cartomanzia». La Regione preferisce, proprio perché il dato e le tempistiche potrebbero sensibilmente mutare, non comunicare le proiezioni a quella data ma il governatore ammonisce: «I cittadini si fidino, è bene mantenere la guardia alta». Se è vero che una previsione precisa è difficile, il trend quotidiano lascia poco spazio all’immaginazione. Mercoledì si sono contati altri 461 casi (erano solo 219 il giorno precedente) in Veneto, per un totale di 3384, le vittime sono passate da 89 a 113, i ricoverati in Rianimazione da 177 a 201o. I trend, insomma, non mentono. E, infatti, continua la crescita del cluster di Verona, secondo ormai solo a Padova con 663 casi, più 116 rispetto a martedì ma primo come trend di crescita confermato anche dal dato disaggregato dei decessi. Mercoledì se ne sono contati 7 nella provincia scaligera (5 a Borgo Roma, uno a Legnago e uno a Negrar). Padova mantiene il poco invidiabile primato sui casi di contagio(816) ma registra un solo decesso a Schiavonia. Così come accade a Rovigo e Belluno (un decesso in ognuna delle province minori). Il caso-Treviso segnala 4 vittime in città e 3 a Conegliano. Quattro donne e 3 uomini, età media 89 anni, alcuni con gravi patologie pregresse. Vicenza si attesta su 2 nuovi decessi in città e altri 2 ad Asiago mentre Venezia segna più 1 in centro storico e due all’ospedale di Mirano.

L’avvicinamento al picco Un ultimo dato, citato non a caso da Zaia, racconta la marcia di avvicinamento al picco (ma anche l’intensificarsi dei controlli): sono 9.419 i veneti in isolamento domiciliare. Vicini a quota 10 mila. Il punto cruciale restano i posti letto nelle terapie intensive. «Se l’epidemia dilaga – ripete Zaia – sarebbero a rischio anche i malati extra coronavirus. E quello è il punto a cui non voglio assolutamente arrivare». Al momento la situazione, dopo l’incremento delle terapie intensive, è ampiamente sotto controllo. Il dato di mercoledì su chi è ricoverato in intensiva parla di 201 persone, 24 in più rispetto al giorno prima. La via «coreana» intrapresa dal governatore (fino a 13 mila tamponi al giorno) avrà delle priorità. «Non sarebbe sostenibile e non avrebbe senso fare tamponi a tutti – spiega Zaia – fra domani e dopodomani, il dottor Andrea Crisanti dell’Università di Padova presenterà il progetto sui tamponi che saranno fatti secondo parametri epidemiologici e a cerchi concentrici». Si parte dal personale sanitario ospedaliero, per passare ai medici di base, ai contatti diretti dei positivi (ad esempio nei condomini), alle forze dell’ordine e così via. La Regione, poi, mette in guardia da falsi addetti alle Ulss che bussano alla porta spiegando che devono effettuare i tamponi. Nel frattempo, negli ospedali veneti ci si prepara a sostenere l’onda d’urto del picco in arrivo. Verona, in particolare, ha già iniziato a usare l’ospedale di Villafranca.

Aprire le scuole il 3 aprile? Impensabile «Aprire le scuole il 3 aprile? – commenta il governatore – è impensabile. In quei giorni saremo nel pieno dell’attività sanitaria».