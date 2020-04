Zaia, con Dpcm lockdown non c’è più

Strategia cambia, “Mi concentro su protezione cittadini”

VENEZIA, 11 APR – “Penso che dopo il Dpcm si va a conclamare che il lockdown non esiste più, parlare di misure restrittive non ha più senso”. Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia. “Ho visto le filiere che si possono riaprire, dobbiamo dire che adesso abbiamo una ‘riserva indiana’ con i poveri che non riescono ad aprire. Io programmo sapendo che non c’è il lockdown e mi concentro sulla protezione dei cittadini.

Tema assembramenti e isolamento fiduciario non esiste più. La strategia cambia”, ha concluso. Fonte (ANSA).